Una reportera se quebró ante las cámaras durante la presentación de un informe sobre las víctimas de covid-19 en California, Estados Unidos. La escena se ha vuelto viral tras ser difundida en las redes sociales.

Sara Sidner, corresponsal de la CNN, salió en vivo para cerrar una nota que contaba la historia de Juliana Jiménez Sesma, quien tuvo que despedir a su madre -que falleció por el covid- en un estacionamiento debido a que los hospitales del sur de Los Ángeles se encuentran colapsados. Esto, debido al alto número de fallecidos por coronavirus.

“Este es el décimo hospital que he visitado... lo siento. Pido disculpas... intento seguir con esto”, dijo la periodista con la voz entrecortada. “Ver la forma en que estas familias tienen que vivir, y la angustia que llega tan lejos y a tantos. es realmente difícil de aceptar”, continuó. “Lo siento”, repitió.

En ese momento, la presentadora del noticiero, Alisyn Camerota, entendió el sentir de su colega y le dijo que no había “razón para pedir disculpas”.

“Hemos estado observando tus informes en el terreno durante este año horrible y a todos nos ha impresionado el dolor colectivo en el que estamos, y ver a estas familias que tienen que hacer un funeral en un estacionamiento es un trauma colectivo que estamos viviendo”, dijo la conductora. “Sara, todos apreciamos el corazón que le estás poniendo a tus informes”.

Luego de que las imágenes se volvieran tendencia en las redes sociales, la propia periodista envió una carta que fue publicada por la CNN:

“Durante mucho tiempo me han enseñado como mujer ‘nunca dejes que te vean llorar’, ni en público ni en el trabajo, especialmente. Pero lo hice el martes. Lloré. No pude controlar mis lágrimas. No pude usar mis palabras”, escribió la reportera.

“Ocurrió no solo en público, sino en CNN, frente a Estados Unidos y el mundo. Lo que me conmovió hasta las lágrimas fue, al principio, simplemente rabia. Rabia contra aquellos que no se toman nuestros males en serio y aquellos que luchan activamente contra la verdad. Están poniendo en peligro la vida de las personas”, agregó.

Además de criticar a quienes no usan mascarillas, Sidner abordó un problema en específico que se vive en el sur de Los Ángeles, y es que hay “10 veces menos médicos por residente que en el resto de California”.