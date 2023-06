El club Universitario de Deportes tiene un problema que lo aqueja desde hace muchos años: ese dolor de cabeza es una deuda de más de 100 millones de dólares. Problema por el cual muchos socios e hinchas de la ‘U’ han formulas diversas soluciones. Una de ellas ha sido revelada a modo de anécdota por el comediante Jorge Luna en su canal de YouTube ‘Hablando Huevadas’.

¿De qué se trata? En esta nota te compartimos los detalles que reveló el famoso humorista respecto a una particular reunión de millonarios que busca pagar la descomunal deuda de la ‘U’.

Lo que contó Jorge Luna sobre la deuda de la ‘U’

Durante la emisión de uno de sus programas en la plataforma de YouTube junto a Ricardo Mendoza, Jorge Luna contó que un amigo cercano lo invitó a una reunión de millonarios que se realizó en un hipódromo y se sorprendió por la propuesta que recibió sobre la deuda de la ‘U’.

“Esta reunión se trataba de salvar a la ‘U’, pagar la deuda del club y para eso se necesitan millonarios...”, indicó y luego Jorge Luna citó lo que uno de los asistentes comentó durante la junta: “Miren, acá la cosa es sencilla, todos amamos al equipo, ¿sí o no?... ¿todos estaríamos dispuestos a dar lo que sea por el equipo o no?”, reveló.

“Bueno, acá no hay problema de plata, señores, ese no es problema, yo [el empresario] vengo tantos años aportando al club tanta plata, muchos dólares mensuales, no recuerdo el número. El problema es que necesitamos que esto sea sustentable a lo largo del tiempo, por lo que necesitamos mira, con que cada uno ponga 13 mil dólares, solucionamos la deuda en un plazo de 8 meses más lo que vamos a recaudar en la página y recuperamos el estadio”, agregó.

El cómico explicó que se sintió incómodo durante la reunión porque se estaba hablando de fuertes sumas de dinero que querían donar los asistentes para pagar la deuda de la ‘U’. “...hacer un saludo es aceptar, yo me quedé con mi vasito de agua y salí... yo no quería poner”, dijo.