Hoy en día, muchas mujeres utilizan uñas acrílicas, ya sea de manera cotidiana o por una ocasión especial. Precisamente, Vania Fernandes, una joven de Londres, Inglaterra, usó dichas extensiones durante 2 años seguidos y ahora sufre una infección. Su caso ha llamado la atención en TikTok.

Y es que en esa red social, la mujer (@vaniafernandes) publicó un video para informar que, debido al uso constante de uñas acrílicas, ahora tiene el síndrome de la uña verde. “Voy a llorar”, recalcó en la descripción de dicho clip, que ya posee más de 4 millones de reproducciones.

The Sun informó que muchos usuarios sostuvieron que también tenían el mismo problema. “Dios mío, solo tuve uñas durante dos meses y tengo esto en dos de mis dedos”, “de ninguna manera, tengo 2 partes verdes en mis uñas después de tener acrílicos por solo 4 meses”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación.

¿Qué es el síndrome de la uña verde?

El síndrome de la uña verde, de acuerdo información brindada por el American Osteopathic College of Dermatology (Colegio Americano de Dermatología Osteopática), “es una infección de las uñas, también conocida como cloroniquia”.

¿Qué bacteria causa el síndrome de la uña verde?

“El síndrome de la uña verde es causado por una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria prospera en ambientes húmedos, como jacuzzis, solución para lentes de contacto, fregaderos y esponjas de baño. Cuando crece, produce pigmentos verdes distintivos llamados piocianina y pioverdina. Estos mismos pigmentos imparten el color verde de la cloroniquia”, indicó la citada fuente.

Se pudo conocer que la decoloración verde varía de azul verdoso a verde oscuro a gris azulado. “La afección generalmente se limita a una o dos uñas y puede afectar las uñas de las manos o los pies. La uña no suele doler; sin embargo, la piel alrededor de la uña, incluida la cutícula, puede estar hinchada, sensible o roja”, recalcó el American Osteopathic College of Dermatology.

La importancia de seguir un tratamiento

Para combatir la infección, se necesita seguir un tratamiento, ya que con el lavado o el restregado, la decoloración, que se encuentra debajo de la uña, no desaparecerá. The Sun explicó que el tratamiento consiste en cortar la parte desprendida de la uña, mantener las uñas secas y evitar traumatismos en la zona.

“Los antibióticos prescritos por un médico también pueden curar a la mayoría de los pacientes si se continúan durante uno a cuatro meses. Alternativamente, el blanqueador con cloro, diluido con agua, es un tratamiento efectivo cuando se aplica tópicamente a las uñas afectadas”, aseguró el medio de comunicación en su página web.

