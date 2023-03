Una chica de España decidió viajar a la India para empaparse del misticismo que irradia el país asiático, pero en su trayecto hizo una parada en un McDonald´s y grande fue su sorpresa al darse cuenta que los presentes no dejaban de mirarla, por lo que el momento fue captado en video y de inmediato se hizo viral en TikTok.

Ana Lians (@ana_lians) ingresó a uno de los locales de la cadena de comida rápida estadounidense, se sentó en una de las mesas cuando, de pronto, notó que una persona la miraba fijamente, luego dos más, el número aumentaba, al parecer, para los locales es muy extraño ver a un extranjero en las cercanías.

“Eres rubia e intentas comerte un McFlury tranquila en la India”, dice la tiktoker en la descripción del video, mientras en la leyenda confiesa que, lejos de incomodarle, se sintió bien recibiendo tanta “atención”: “me sentí famosa por un mes”.

Mira aquí el video viral

La miraba por ser extranjera, no para acosarla

El clip de 7 segundos hace un paneo para mostrarnos a un número importante de hombres que la miran, la mayoría de estos con una sonrisa. En los comentarios, muchas mujeres confesaron que se sentirían incómodas y hasta aterrorizadas con una situación similar, pero Ana piensa distinto.

“Pasé 22 días en la India y jamás sentí miedo, jamás me sentí insegura, jamás viví una situación incómoda con hombres o me sentí violentada en ningún momento”, asegurando que la miraban, no por acosarla, sino por el simple hecho de ser europea, en cuya zona es poco común ver turistas occidentales.

E insiste: “de verdad, nunca sentí que fuera con mala intención y, es más, lo subo como algo gracioso en plan: ‘mira cómo me miran para hacerse una foto’”, dijo en los comentarios.