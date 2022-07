¿Te imaginas encontrar un detalle que le hiciste a una expareja en una tienda de segunda mano? Bueno, esa experiencia vivió Kaylee Powell, una joven aparentemente de Estados Unidos. Ella contó todo lo que pasó en un video que publicó en su cuenta de TikTok (@steamgeekcreations).

El clip que hacemos mención se volvió viral en un abrir y cerras de ojos. Tanto así que ya posee más de 10 millones de reproducciones. En la grabación, la chica dio a conocer que había acudido a un local de Goodwill. En dicho lugar es donde vio el detalle que le hizo a un exnovio que tuvo en la escuela secundaria.

El detalle era un mosaico en forma de corazón con la imagen de una coneja y un gato en la parte delantera, mientras que en la trasera todo estaba pintado de color rojo. Sobre esto último, Kaylee Powell aseguró que antes había una carta de amor escrita ahí.

Precisamente, tras retirar un poco de la pintura roja, se pudo apreciar esa carta, la cual leyó para todos sus seguidores. “Honestamente, no puedo creer que solo hayan pasado un par de semanas. Los recuerdos que hemos hecho, las mañanas que hemos compartido y el amor que he ganado no tienen precio. Realmente no sé lo que ves en mí”, dijo.

“No sé por qué te importa, pero estoy tan contenta de que hayas encontrado algo valioso en mí y estoy tan contenta y agradecida de poder llamarte mío. Espero que tengamos mil aniversarios más después de esto. Espero que este sea el final de mi antigua vida en el comienzo de una nueva. Te amo más de lo que las palabras podrían decir y espero que eso nunca cambie. Eres mi faro de salvación, las estrellas y mi cielo nocturno y mi mejor amigo. Te amo. Kaylee. Lamento tener que compartir mis sentimientos XD”, agregó.

Tras leer la carta, Kaylee aseguró que el mensaje que había escrito hace varios años atrás le pareció “horrible”, pero al mismo tiempo “muy divertido”. No cabe duda que vivió una experiencia que nunca olvidará.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

