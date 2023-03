Un anciano de México se aprovechó de su edad y de la buena voluntad de no pocas personas para sacarles dinero fingiendo discapacidad, pero cuando recibe las monedas emprende la huida no sin antes burlarse de sus “aportantes”, por lo que el indignante momento llegó a TikTok donde rápidamente se hizo viral.

El clip viral tuvo lugar en las calles de Sinaloa y fue El Compa Camarón (@elcompacamaron) quien nos muestra a un anciano cruzando la calle con extrema dificultad, pues tiene los brazos, manos y dedos entumecidos y hasta “torcidos”, mientras sus piernas parecen rígidas impidiéndole caminar con naturalidad.

En la vereda del frente, dos personas lo miran acongojados por la triste realidad del hombre, por lo que uno de estos le entrega un par de billetes, a lo que el sujeto dice: “gracias, señor”, con la voz temblorosa, pero, de pronto, todo cambió: “gracias, ya vengo, ya vale, los engañé a todos”, para ir a toda prisa moviendo a la perfección piernas y brazos.

Mira aquí el video viral

“Que me devuelva mis lágrimas”

El hombre que le dio los billetes, furioso, lo persiguió por el camino, pero en ese momento el video se corta: “las apariencias engañan”, reza la descripción del video que viene acumulando más de 40.6 millones de vistas, con miles de comentarios de personas indignadas.

“El señor cuando acabo la actuación: ‘¿me voy o qué hago?’”, “se mira muy verdadero, qué que no estaba enfermo”, “me lo imagino de joven”, “no sé por qué en mi mente suena ‘Thriller’ de Michael Jackson”, “nos engañó a todos lo que miramos por aquí también”, “si no finge, no le dejan cruzar la calle”, “estaba llorando, pensando en por qué lo dejan andar así solo en la calle. Devuélveme mis lágrimas”, “pensé que era un chasqueador”.