El metal es una música que genera pasiones, por lo que ir a un concierto es una experiencia sin igual, pero a veces ocurren situaciones muy particulares, como el que sucedió en una tocada en Alemania cuando, en vez de poguear y hacer el moshpit, se pusieron a hacer Twister dejando con la boca abierta a los asistentes, pero también a millones en YouTube cuando el video se hizo viral.

Todo sucedió cuando la banda canadiense de death metal Archspire se encontraba de gira en la ciudad teutona de Essen en el foro Turock. Todo se desarrollaba como se esperaba cuando, de pronto, Oliver Rae Aleron, el vocalista, pide hacer un espacio para que dos personas se paren en medio.

En eso, Aleron se acerca a Spencer Prewett, el baterista, quien le dio un tablero de Twister el cual arrojó a los jóvenes entre el público: “es la hora del Twister”, se le escucha decir al cantante y aseguró que el ganador se llevaría una camiseta oficial de la banda oriunda de Vancouver.

Mira aquí el video viral

El video se hizo viral cuando el usuario Khrom From Hell lo compartió en esta red social y, de inmediato, se convirtió en tendencia: “entonces ¿quién ganó la camiseta?”, “todavía no puedo creer que la alfombrilla Twister haya regresado en una sola pieza”, “esto es lo mejor que he visto en un concierto”, “esto es muy gracioso”, “pura gente normal”.