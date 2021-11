La convivencia en un vecindario no siempre es de la mejor pues suelen existir algunas diferencias entre sus habitantes, aunque algunos llevan esos conflictos al extremo, tal y como se ha visto en un video viral que recientemente ha obtenido mucha fama en TikTok, dejando en evidencia la acalorada discusión entre dos personas.

El material audiovisual compartido en la red social de origen asiático que se convirtió en un video viral muestra el momento en el que una señora va hasta otra casa a pedir que bajen el volumen de su música, lo cual hizo que un señor pierda totalmente los papeles y ‘explote’ en su contra.

Mediante una acalorada discusión y alguna que otra grosería, el hombre pidió a la mujer que no lo moleste, se ocupe de sus asuntos y regrese a su domicilio pues él iba a mantener la música con el nivel de volumen que más prefiera.

Sin embargo, todo no quedaría allí ya que el individuo empezó a menospreciar el barrio donde actualmente reside, diciendo que no se sentía conforme allí. “Este vecindario es una degradación para mí”, enfatizó muy molesto.

El video viral de una acalorada discusión entre dos vecinos

Al finalizar el video viral, el sujeto confirmó que no le hará caso a la petición de la mujer debido a que no es la primera vez que se lo solicita y, para él, es muy incómodo no poder hacer lo que él prefiere dentro de su domicilio. “Que tengas un buen día y la música va a sonar”, comentó.

El video viral se subió a la cuenta de @secondfrog en TikTok, plataforma en la que ha conseguido más de 620 mil reproducciones. Además, diversos usuarios manifestaron su opinión en los comentarios, dejando en claro que es un tema que divide a muchos pues unos apoyan a la mujer y otros al dueño de la casa.