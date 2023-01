En 180 días, el conocido “Muro de la vergüenza” que divide a los distritos de Villa María del Triunfo (VMT) y La Molina será derribado y un grupo de jóvenes no tuvo mejor idea que cruzarlo para grabar un video. Las imágenes, acompañadas por un tema del cantante popular Chacalón Jr, se hicieron virales y causaron controversia.

En la década de 1980, los vecinos de La Molina iniciaron la construcción del muro, con el objetivo de proteger su propiedad privada. El cerco de 4,5 kilómetros separa el asentamiento humano La Florida, en Villa María del Triunfo (VMT), de la urbanización Las Praderas, en La Molina, por lo que los vecinos de este último distrito no pueden cruzarlo.

Sin embargo, hace unos días El Tribunal Constitucional de Perú ordenó derribar la estructura en un plazo de 180 días, algo que ha causado controversia en vecinos molineros.

“No me va a temblar la mano para defender a mi distrito. Me he reunido con mi comité jurídico y tenemos muchas salidas legales porque parte de esto pertenece al parque ecológico. Yo respeto al distrito de Villa María del Triunfo, pero los que han ido lotizando los cerros no son los molinenses”, fue la respuesta del alcalde de La Molina, Diego Uceda Guerra García.

“La Molina tiembla”

En este contexto, un grupo de jóvenes tomó la decisión de cruzar el muro en medio de las celebraciones de Año Nuevo, al ritmo de la música de José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr, el hijo del recordado cantante Lorenzo Palacios Quispe, ‘Papá Chacalón’. Todo quedó registrado en un video que se publicó en TikTok.

“La Molina tiembla en estos momentos, ya cruzamos su muro”, escribió en la descripción del clip el usuario Mallas Alfaro (@mallasalfaro).

En las imágenes se puede observar a los jóvenes descendiendo del cerro, al ritmo de un tema de Chacalón Jr, e incluso con algunos vasos en mano. El video se volvió viral y los vecinos recibieron algunas críticas por parte de los usuarios.

“Cuando Chacalón canta los cerros bajan, literal”, “O sea, ¿entrar a la molina es un logo de ellos en vez de preocuparse por mejorar su propio distrito? A veces es fácil apoderarse de lo que ya está hecho”, “En vez de tratar de mostrar una buena imagen... se hacen los chistosos”, fueron algunos de los comentarios.

