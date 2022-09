En los Estados Unidos un suceso impensado tuvo lugar en una tienda cuando un oso de considerable tamaño ingresó a dicho establecimiento a robar un poco de comida, pero, el vendedor, lejos de mostrar miedo, fue tan intrépido que decidió pelear contra el animal para evitar que hiciera destrozos en el local, momento que quedó grabado en video y no tardó nada para hacerse tendencia en redes sociales como TikTok.

El oso “ladrón”

Todo sucedió en un 7 Eleven ubicado en Olympic Valley, California, se enfrentó al oso negro el pasado 9 de junio al promediar la 1:30 de la madrugada, hora en la cual el animal entró en busca de chocolates.

Christopher Kinson, el cajero, decidió sacar su teléfono celular y filmar al enorme animal que con poco descaro buscaba su dulce favorito. Al respecto, el hombre de 54 años dijo a Jam Press: “Al principio, me sorprendió. Veo la puerta abierta y no veo un torso (humano), y digo, ‘oh, Dios mío, es un oso’. Los videos, realmente, no le hacen justicia. El oso era entre un 20 a 30 por ciento más grande de lo que se puede ver”.

En el video compartido en TikTok vemos al mamífero “saqueando” un estante lleno de golosinas, mientras escuchamos al cajero decir: “Te patearé el trasero o me matarás”, palabras que no inmutaron a la bestia, pero recibe una advertencia: “muy bien, ya comiste suficiente”, pero luego lanza una carcajada por la situación que está viviendo, más al rato grita: “¡Fuera de aquí! ¡saca tu gran trasero de aquí!”

Se va, pero regresa por más dulces

Estos gritos parecen haber surtido efecto en el bautizado “Winnie The Moocher”, pues abandona la tienda, pero, eso sí, con el hocico repleto de dulces, pero al rato volvería a ingresar al establecimiento: “Oye, amigo, eso es todo, fuera de aquí, estoy cerrando las puertas... eres un ladrón”, escuchamos a Kinson un tanto desesperado: “No tienes nada que hacer aquí, sal de aquí, soy el macho alfa ¡fuera!”

Sin embargo, pese a estas palabras, el sujeto oriundo de Wisconsin admite que estaba muerto de miedo por dentro: “Siempre mantuve mi distancia, tenía la puerta trasera cerca de mí para poder escapar si me atacaba. Tenía miedo al principio, pero solo quieren comer. Aunque siempre hay que tener cuidado, no sabemos qué es lo que están pensando”, dijo Jam Press.

Intenta romper la puerta

El oso estuvo entrando y saliendo de la tienda en un tiempo promedio de media hora (30 minutos), pero, “una vez que obtuvo lo que quería salió corriendo por la puerta”, tras lo cual el cajero cerró la puerta del establecimiento usando como tranca una escoba y bolsas de basura: “No quería convertirme en su fuente de alimento”.

Pero, aquí no acaba todo, pues el animal volvió, pero al ver el lugar cerrado se arrojó en más de una ocasión contra la puerta mientras las autoridades llegaban al lugar del “robo”.

No es la primera vez

Son una serie de videos que fueron compartidos desde la cuenta de TikTok de @fmunna83pk, los cuales acumulan más de 30 millones de reproducciones y no se sabe de dónde pudo prevenir este animal, pero tampoco sería la primera vez pues, por ejemplo, en noviembre de 2021 un oso de similares proporciones ingresó a otro 7 Eleven en la misma área de Olympic Valley.