Una joven de Chile reveló que vendió su entrada al concierto de Dua Lipa para así asistir al de Justin Bieber. Por ello, grande fue su sorpresa al conocer que el intérprete canadiense había decidido cancelar su gira en Sudamérica de manera repentina.

En un video difundido por la usuaria de TikTok @valecorteso, se puede ver que la chica en cuestión llora desconsoladamente al enterarse de la noticia.

“Vendió la entrada de Dua Lipa para ir a ver a Justin Bieber”, escribió la internauta, cuyo video se viralizó con más de 3 millones de reproducciones.

El clip generó toda clase de reacciones en la mencionada red social. La mayoría le hizo saber a la joven que su situación no se diferencia mucho a la de otros fans: “Tranquila, yo viajé del norte y aquí estoy”; “Yo vendí la de Coldplay”; “Tranquila, mi hermana se está haciendo el viaje desde argentina en este momento, y yo me acabo de enterar que lo cancelaron”; “por favor que Dua Lipa vea esto o JB te hace un concierto privado”.

Cabe agregar que el show de la cantante británica de origen albanokosovar estaba fijado para el 16 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, mientras que el del canadiense para el 7 de septiembre en el Estadio Nacional

¿Por qué Justin Bieber canceló el resto de su gira?

Según el diario El Comercio, Justin Bieber señaló que todavía arrastra las consecuencias del síndrome que lo afectó a inicios de este año y que provocó incluso que se le paralizara parcialmente el rostro: no podía guiñar con el ojo, ni sonreír, y tampoco realizar gesticulaciones.

“A principios de este año, hice público mi batalla contra el Síndrome de Ramsay-Hhunt, en el que mi cara se paralizó parcialmente. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa de América del Norte de la gira ‘Justice’”, indicó inicialmente.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. El fin de semana pasado, me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, agregó.

“Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”, precisó, no sin antes dejar un mensaje a sus fans.

“Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! Los amo a todos apasionadamente”, finalizó.