Cuando uno migra a otro país, es casi una obligación adaptarse a las costumbres de la nación en la que uno reside, esto incluye la forma de hablar. Esto le sucedió a un venezolano que vive en España y quien se hizo viral por revelar qué cosas puedes y cuales no decir en el país europeo para no tener problemas durante una conversación cualquiera en la nación ibérica.

Baeley Addams dejó su natal Venezuela para buscar un mejor futuro en Barcelona, una ciudad cosmopolita donde ha tenido que adaptarse no solo a nuevas costumbres, sino también a una forma distinta de expresarse en castellano.

Por eso, decidió acudir a TikTok para recomendar a su público, así como a cualquier latino que esté pensando visitar o vivir en España. Una de sus primeras recomendaciones es clara: no hablar “ni de política ni de fútbol”, ¿Por qué? “es un tema bastante delicado y se te puede complicar la cosa”.

Acto seguido, también aconseja no usar la palabra “ahorita” que es de uso común y recurrente en Latinoamérica, pero en España esto podría tomarse como algo “literal”.

Baeley prosigue su exposición y continúa con la palabra “córrete”, advierte que esto no se debe decir bajo ninguna circunstancia ¿la razón? En el país ibérico esta expresión tiene una clara connotación sexual.

También aconseja no dar la hora en “a.m. o p.m,” por lo que lo mejor es hacerlo utilizando “horario militar”. Finalmente, el tiktoker venezolano pide que no se asusten ni ofendan “por la forma de hablar de los españoles”, ya que estos son “bastante tajantes a la hora de decir las cosas, pero no quiere decir que estén molestos o te estén regañando”.

“Correcto y no hacer ruido y música en la casa”, “entender que tenemos nuestras costumbres y forma de hacer las cosas, aprender y adaptarse es imprescindibles”, “horario de descanso al mediodía, no poner la música alta, el respeto al descanso es sagrado”, “aquí los coches se paran en los pasos de peatones”, “yo añadiría: ‘ir al gran, digan las cosas directamente sin dar tantas vueltas’”, “no poner música alta”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.