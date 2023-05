Desde hace unos días, un video está circulando en Internet causando indignación en muchas personas e intriga en otras, pero no pasó indiferente para nadie ¿Qué sucedió? Un hombre de avanzada edad se está casando con una mujer mucho más joven que él; esto no sería nada raro ni extraordinario, a no ser porque ella confesó que su ahora esposo fue su suegro y hoy conocerás la verdad que esconde el clip viral.

El metraje compartido en YouTube nos muestra a la mujer arropada con los vestidos propios de una boda de la India caminando de la mano de su esposo quien solo viste con sandalias, pantalón, polo oscuro. Ambos están muy serios, como si todo hubiera sucedido por compromiso.

Pero cuando son abordados por un improvisado camarógrafo nos revelan la verdad detrás de su unión: el esposo de la muchacha ha fallecido y ella, sintiéndose desamparaba, aceptó la propuesta de su suegro para casarse.

Mira aquí el video viral

¿Por qué aceptó casarse con su suegro?

sto podría parecer frívolo de ambas partes, pero ella confiesa que aceptó para poder figurar en el testamento del anciano pues no tiene nadie quien la cuide ni se haga cargo de ella, algo que el hombre reafirma cuando le preguntan el por qué se su casamiento.

Muchos en los comentarios se mostraron incómodos con que el sujeto abordara a la pareja en un momento tan íntimo para ellos, mientras otros están disgustados con la sola decisión de casarse, sobre todo, porque hasta hace poco los ahora esposos eran suegro y nuera.

La verdad detrás del video viral

Sin embargo, una vez que el video alcanzó a un gran público, nos enteramos de que todo se trató de una teatralización, revelando que su objetivo es exponer una realidad que aún persiste en países como India.

“Todo en este video es imaginario. Imaginario porque la realidad es demasiado amarga para contarla o mostrarla. Los eventos que se muestran en este no son reales en comparación con lo que realmente ha estado sucediendo en países como el nuestro”, dicen sobre el final del metraje.

Lo cierto es que el video no es nuevo, en 2022 fue compartido en Facebook, agregando el mismo deslinde, pero a YouTube recién arribó el pasado 2 de mayo y sus reproducciones están aumentando a gran velocidad.