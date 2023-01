Bad Bunny protagonizó una polémica escena mientras caminaba rodeado de fans en República Dominicana, con los que inicialmente se le veía de buen ánimo. Eso cambió cuando una fan quiso tomarse una foto con él y para ello se acercó y estiró su brazo con su teléfono. Al inicio el cantante puertorriqueño sonreía, pero luego su reacción fue quitarle el móvil y arrojarlo al agua.

La inesperada reacción de la celebridad generó la incredulidad de la fanática, mientras que una testigo del hecho exclamó: “¡Guau! ¿En serio?”. El video del incidente publicado en las redes sociales se hizo viral de inmediato, mientras que las críticas al comportamiento del trapero boricua se multiplicaron.

El cantante respondió a través de su cuenta de Twitter: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabr... teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Lluvia de críticas a Bad Bunny

Usuarios de la red social respondieron al tuit del Conejo Malo con críticas al cantante. “Qué soberbia. El gesto fue prepotente y desconsiderado. Le queda más fácil a un artista ponerse en los zapatos de un fan emocionado que al revés”, escribió un usuario. “¡No tirándole el teléfono, brother! NO”, escribió otro.

“Cuando a uno le está yendo bien, la vida pone a prueba al ego y a la soberbia. Justificarte así, sin empatía y revisión, es reprobar tu examen”, puso una usuario en el tuir del músico. “Sé humilde. Reconoce tu error. Discúlpate: pública y personalmente con la Señorita”, redactó otro cibernauta.

Bad Bunny fue en 2022 el artista más escuchado en Spotify por tercer año consecutivo. Además, se conviritó en el primer cantante de habla no inglesa en ganar el premio VMA de MTV al artista del año y arrasó en los Billboard. Pero, no es la primera vez que el Conejo Malo protagoniza un hecho como este.

No es la primera vez

No es la primera vez que Bad Bunny protagoniza un hecho así. En 2018, Bad Bunny dejó a más de uno boquiabierto cuando en pleno show junto con el rapero cubano Almighty, este le arrancó una cadena que llevaba al cuello y la tiró al público. Lo ocurrido dejó confundido a los seguidores de los artistas.

El video de lo sucedido se hizo viral rápidamente en las redes al punto de que el Conejo Malo explicó lo ocurrido en un Instagram live. “Él me contestó con algo que no pensaba, algo que no iba a ser público”, inició el cantante boricua su explicación sobre el suceso que sorprendió a todos.

Según Bad Bunny, él le estaba diciendo a Almighty “cosas chéveres, cosas positivas” y el cubano le contsetó que quería “pegarse dos tiros”. “Yo le dije: ‘esta gente te quiere, canta tus canciones’. Y él viene y me dice: ‘a mi no me importa lo que tú estás diciendo, yo me quiero pegar dos tiros”, dijo el Conejo.

Esto no le cayó nada bien a Bad Bunny y reaccionó arrancándole la cadena a Almighty y tirándola al público. “Esto, la prenda, esto es nada. Y ahí creo que fue donde me excedí un poco, pero fue por el momento, fue por las emociones, fue por la rabia, no fue una manera negativa, no fue una manera de faltarle el respeto a él, no quise humillarlo”, dijo Bad Bunny.

El video viral de Bad Bunny y Almighty

