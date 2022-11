Una joven de Winnipeg, Canadá, viajó a Hawái para ver a su novio después de cuatro meses alejados. Sin pensarlo mucho, compró un boleto de avión sin avisarle para darle la sorpresa; sin embargo, la reacción de él no fue la esperada, lo que generó toda clase de comentarios entre los internautas.

En un video publicado en TikTok por Meagan Glesmann, identificada en la mencionada plataforma como @meaganglesmann, se puede ver que ella llega repentinamente al lugar en el que se encontraba Matthew Boyle, su pareja.

En aquel momento, el joven era parte de una reunión entre amigos, por lo que seguramente no esperaba ver a su novia entre los presentes.

Llamó la atención que Matthew, lejos de alegrarse o emocionarse, se mostrara asombrado y hasta preocupado. Fueron necesarios varios segundos para que el joven reaccione con una sonrisa.

Mira aquí el video viral

Como era de esperarse, la escena se volvió viral en TikTok registrando más de 19 millones de reproducciones. Eso sin contar la gran cantidad de comentarios que dejaron los usuarios.

Mientras que algunos se tomaron el hecho con humor, otros aseguraron que la reacción del chico se debió a que este le habría sido infiel a su novia.

Los protagonistas del clip dieron su versión de los hechos

En conversación con el medio Insider, Meagan y Matthew explicaron que no son usuarios activos de TikTok, por lo que no están al tanto de las tendencias o los memes que circulan en esta plataforma. No tenían idea de que el video los convertiría en estrellas de Internet, por lo que tampoco entendieron la mayoría de bromas que los internautas les hicieron.

El joven, por su parte, mencionó que su reacción se debió a que le costó “procesar” la sorpresa. Asimismo, aseguró que el encuentro no tuvo nada de incómodo.

Meagan indicó que le afectó que le dijeran que su video se parece al de un chico que le habría sido infiel a su pareja y que tuvo una reacción similar tras reencontrarse con su novia luego de varios meses.

Tras el revuelo causado por el primer clip, la estudiante publicó una actualización en la que muestra varias fotos junto a su novio, demostrando que su relación está más fuerte que nunca.

“Con los primeros comentarios, dije, ay, eso duele un poco. Pero luego hubo demasiados”, señaló Glesmann. Ambos hicieron caso omiso a las críticas y decidieron seguir con su vida.

“Es bastante divertido que algo que era tan inocente se convirtió en algo tan grande”, concluyeron.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.