Debido a que mantiene una relación sentimental a distancia, Claudia, de España, pensó que era una excelente idea viajar para visitar de sorpresa a su novio. Lo llamativo es que este, al verla, tuvo una singular reacción que ha generado debate en TikTok.

Es en esa red social donde la joven de esta historia (@claaudiiacm), que tiene 21 años, subió un video viral contando su accionar. Según ese clip, ella y su pareja viven a 1300 km de distancia, razón por la cual se vio obligada a subirse a un avión para estar con él.

Ella viajó de noche. Si bien, de acuerdo a sus palabras, siempre duerme en el avión, esa vez no lo hizo porque estaba nerviosa. Cuando finalmente llegó a su destino, ella se escondió en los asientos de la parte de atrás del auto de un amigo de su novio, que justo se iba a ver con él.

Mira aquí el video viral

En el momento en que su pareja se sentó en el asiento del copiloto del mencionado vehículo, Claudia optó por abrazarlo y darle muchos besos. Todo ello dejó en shock al hombre. “Casi lo mato del susto”, recalcó la joven en el video viral.

Como el novio no se mostró muy feliz al verla, muchos usuarios le indicaron a la chica que él no era para ella. “Ahí no es, amiga”, “mereces algo mejor”, “sal de ahí”, “a mí me recibe así y me pongo a llorar”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación de TikTok. Pero también hubo internautas que recalcaron que la reacción del hombre fue natural porque él realmente se mostró asustado y confundido por la situación, ya que no esperaba ver a su pareja.

Trucos para mantener una relación sentimental a distancia

Hoy en día, muchas parejas tienen una relación sentimental a distancia por distintos motivos. Es por eso que la página web llamada zankyou optó por revelar unos trucos para mantenerla adecuadamente. A continuación te los daremos a conocer.

Comuníquense por WhatsApp y por otras aplicaciones de mensajería

Aprende a controlar las emociones

Ten detalles que importen (aunque estés lejos)

Busca aficiones que puedan compartir a distancia

Planifica citas y no te las saltes

Ten siempre en mente el próximo plan

Aprovecha las ventajas de estar solo(a)

No te olvides del sexo

Recuerdo: esto es temporal

Síguenos en nuestras redes sociales: