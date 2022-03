En Los Ángeles (Estados Unidos), el Departamento de Policía y un sospechoso protagonizaron una insólita persecución. Incluso, un presentador de noticias desconcertado intentó en vivo y en directo guiar a los oficiales que buscaban al hombre, que se encontraba escondido a plena vista. El video del operativo se compartió vía YouTube y ya se hizo viral en redes sociales.

Vestido con polo blanco y pantalón negro, el sujeto chocó un vehículo robado dos veces y escapó hacia las calles de un barrio. En ese momento, Stu Mundel, reportero aéreo de FOX 11, aparece y comienza a cubrir la persecución desde un helicóptero.

En un esfuerzo por alejarse de los agentes, el sospechoso busca entrar a un coche azul, estacionado en un callejón, pero no puede. Por ello, él decide colocarse detrás del vehículo mientras varias patrullas se acercan.

Siguiendo esa línea, dos oficiales salen de sus vehículos y pasan cerca del hombre, pero no consiguen verlo. Ante esta escena, el periodista Mundel se queda en ‘shock’. “¡Vamos chicos! ¡Él está justo ahí! Oh, Dios mío, me siento tan mal por esos oficiales”, exclama.

Giro inesperado

Afortunadamente, las cosas cambiaron para la policía. Luego de varios minutos, las autoridades rodean al sospechoso y logran capturarlo. Cuando detienen al hombre, el reportero se disculpa por mostrarse alterado.

“¡Oh, Dios mío, lo siento, se puso un poco tenso al final!”, indica Stu Mundel.