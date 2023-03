Se ganaba la vida honestamente haciendo taxi por aplicativo de México, pero aceptó una carrera que tuvo un desenlace fatal, pues fue abordado por un grupo de ladrones quienes lo asaltaron, pero no se dieron cuenta que el sujeto grababa sus carreras y que el video publicado en TikTok no solo se hizo viral, sino también sirvió para identificar a los delincuentes.

Richy MX (@richy_mx_) hace taxi para la reconocida empresa china DIDI y nos cuenta que aceptó el viaje de una mujer, pero luego abordaron el vehículo dos hombres más, lo cual encendió todas sus alarmas. Su instinto le decía que algo malo iba a pasar y vaya que no se equivocó.

“Chicos, si alguien los reconoce ayude para poder ir a levantar la denuncia. El video completo y sin censura lo dejo en mi Instagram”, dice nuestro protagonista en el clip viral donde vemos que el celular estuvo grabando en todo momento desde la parte delantera del vehículo.

Mira aquí el video viral

El cobarde asalto

Lo que nos muestran las imágenes es que, en vez de subir la mujer que supuestamente pidió la carrera, lo hacen dos hombres, uno de gorra azul y otra con gafas oscuras. Pasan varios minutos y el viaje transcurre con “normalidad”, de hecho, los malhechores ni siquiera se miran ni intercambian palabras.

Pero en determinado momento ambos comienzan a interactuar, hacen un gesto afirmativo y, de pronto, de forma violenta el de gorra azul que estaba detrás del asiento del chofer se abalanza sobre el tiktoker, le rodea el cuello con los brazos, nuestro amigo trata se safarse sin éxito, mientras el de gafas oscuras se estira hacia lo que parece ser la guantera.

En eso, escuchamos que uno de estos le pide la cartera, el asalto se está llevando a cabo: “dame tu cartera, dame todo, wey, lo de tu puerta”, el conductor por aplicativo, sin poder moverse y sin más opciones, cedió, les dijo que se llevaron lo que quisieron, pero que no le hicieran daño. Lo que se llevaron fueron su celular y la cartera.

Recibe apoyo de la comunidad

Su comunidad ha quedado indignada, y esto lo reflejaron en la caja de comentarios: “en DIDI sufrí muchos asaltos, me cambié a Uber y no tuve ningún problema, obtuve más ganancias”, “por eso, la aplicación debería implementar un sistema de identificación para los usuarios, así se acaba eso”, “yo los conozco”, “deberían prohibir, incluso, lentes oscuros y gorras como en los bancos”, “esa app es muy insegura, hay muchos asaltos. Ten más cuidado cuando te cambien de ruta, colega”, “lo bueno es que no te quitaron el carro”.