En el planeta continúan existiendo personas atentas de buen corazón que buscan ayudar al prójimo sin importar las circunstancias. En la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), la artista Angela Lynch (@angelafvlynch) estaba pasando por un mal momento, pero su día terminó con un final feliz gracias a un gesto. La propia protagonista utilizó la plataforma de TikTok para compartir la increíble historia y el video se convirtió viral.

“Estaba teniendo mi momento de personaje principal, llorando sola en la cena después de un día difícil”, comenzó diciendo Lynch. La dramática escena llamó la atención de unas jóvenes que se encontraban sentadas cerca a su mesa.

“Un poco de amabilidad hace mucho”

Apenadas por la situación, las ‘extrañas’ decidieron sorprenderla tras la cena. “Las chicas me deslizaron esta nota con dulces y un vaso de vino. Un poco de amabilidad hace mucho”, agregó @angelafvlynch, mientras abría la pequeña carta escrita a mano.

“Compré tu cena. Perdón por tus problemas, deseándote lo mejor y sin estrés xoxo”, decía la nota. Como mencionamos líneas arriba, la mujer norteamericano grabó un video de agradecimiento y rápidamente alcanzó las 600 mil reproducciones dentro de la red social china.

Mira aquí el video viral

Elogian el acto

Asimismo, el clip de Angela Lynch desató una avalancha de reacciones de quienes destacaron el hermoso gesto. “No deseo nada más que felicidad para ellos, esto es tan dulce. ¡También espero que te sientas mejor!”, escribió un usuario. Mientras que otra internauta señaló: “Cuando las mujeres buscan a otras mujeres, es increíblemente hermoso y poderoso. Podemos ser increíbles”.

Según informó The Mirror, una de las desconocidas que ayudó a la mujer también vio el clip: “¡Dios mío, somos mis amigos y yo! Te invitaríamos a cenar en cualquier momento y te enviaríamos mucho amor”. En respuesta, Ángela indicó: “¡Ustedes chicas son únicas! Gracias por ser tan cariñosas, realmente me alegraron la noche y me encantaría pasar el rato”.

Síguenos en nuestras redes sociales: