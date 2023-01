Es verdad que cuando uno busca pareja quiere ciertos requisitos “mínimos” para sentirse a gusto con su media naranja, pero una mujer de México ha puesto la valla muy, pero muy alta, porque entre las exigencias para entablar una relación amorosa demanda que sean profesionales, que tengan visa, auto, su propio departamento, pero que por nada del mundo aceptaría salir con “técnicos o tecnólogos”.

Conocida en TikTok como Salppicon, la joven de 23 años ha causado mucha controversia por su honesta, pero confrontacional testimonio sobre lo que ella asegura merece antes de iniciar una relación, asegurando que estos son los “requisitos mínimos” para iniciar un nuevo romance y pone el parche desde el vamos al decir que solo aceptará citas de profesionales, nunca de técnicos porque no le “sirve”.

Pero, esta es solo la punta de iceberg, pues nuestra protagonista insiste en que también su pretendiente, sí o sí, debe hablar dos idiomas, tal cual como ella, ser dueño de un vehículo, una moto de preferencia, pero afirma con cierto desdén que no le molestan los autos, también alguien que cuente con su propia casa, departamento o que lo esté comenzando a pagar.

Mira aquí el video viral

No sé si esto es la lista de requisitos para un crédito de banco o qué pitos 🙃... Y hay más, sino que no tengo el Blue ese 😂 pic.twitter.com/BbHVkOArjp — Li. (@LibiaCar0lina) January 5, 2023

“Debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos”, dice la mujer mientras gesticula convencida de sus palabras, pero esto no es todo: “debe ganar, por lo menos, más o igual de lo que yo gano económicamente en este momento... que no tenga hijos y que tenga pensado no tenerlos, preferiblemente, que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacérsela”.

Pero, esto no acaba aquí, pues también exige que sea él quien debe pagar las salidas, las cuales deben ser 3 veces al mes obligatoriamente; pero también cosas del día a día en el hogar, pues su pareja debe saber lavar los platos, ser un experto en la cocina, lavar la ropa, porque ella no lava y tampoco sabe cocinar.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “ay no, mija, primero termine de desarrollar esa corteza prefrontal y luego pónganse con exigencias”, “imagínate y ya salió la gente con que ella no se ve como el ‘tipo de mujer’ que pueda hacer exigencia”, “qué pereza gente así, con esos estándares están destinados a un fracaso como pareja”.