Una mujer fue a visitar a su hermano al panteón, conocido también como cementerio en Latinoamérica, porque necesitaba ser escuchada y, sobre todo, paz. La joven le pidió a su hermano que se manifestara de cualquiera manera y lo que pasó a los segundos después la dejó perpleja, pero a la vez conmovida. El video es viral en TikTok.

MIRA TAMBIÉN | Le pidió a su hija que ponga música clásica para que se concentre y joven sorprende con singular tema

Su usuario de TikTok es ‘Annie La Flaca’ y el día de su cumpleaños decidió pasarla con su hermano, quien goza de la paz eterna. “Le pedí a mi hermano que me dijera algo. Que me diera una señal que me quería porque me sentía una mala hermana”, escribió.

Cuando menos se lo esperó, su hermano se manifestó en forma de insecto. Una mariposa negra con rayas amarillas empezó a volar a su alrededor y esto lo sintió como una señal, significando que siempre estará con ella en las buenas y malas.

“Gracias por el mejor regalo de cumpleaños”, finalizó Annie, quien miró al cielo y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al no tener a su lado a su hermano. La joven aseguró que hay cosas inexplicables que resultan maravillosas.

Desde el jueves 2 de junio, el video suma más de 50 mil reproducciones y generó cientos de reacciones. “Vino a desearte un feliz cumpleaños”, comentó la usuaria Nury Rincón, quien quedó conmovida por las imágenes. La escena tuvo lugar en México.

¿Qué es un panteón en México?

Como sinónimo de cementerio, el término panteón se utiliza en México y en otros países americanos. Por ejemplo: “El silencio del panteón me pone nervioso”, “Dicen que en el panteón suceden cosas extrañas por las noches”, de acuerdo a Definición.de.