Combatir el machismo continúa siendo un gran desafío en el mundo. Así lo comprobó Whitney Sharpe (@whitneyrose617), la vicepresidenta de una empresa de contratación y dotación de personal. La mujer atravesó una situación inaceptable en medio de una videollamada y no dudó en expresar su molestia a través de las redes.

En el video que publicó y desde entonces se convirtió viral en TikTok, Whitney aparece sosteniendo una reunión virtual con los empleados de un cliente potencial cuando, de pronto, uno de ellos compartió su pantalla y mostró accidentalmente la conversación paralela que tenían sobre la empresaria.

“Cuando un proveedor comparte accidentalmente su chat grupal de Teams, y todo son cosas desagradables sobre mí. Es 2023, ¿puede esto detenerse?”, escribió la residente de Boston, la capital de Massachusetts (Estados Unidos), en su publicación que acumuló dos millones de reproducciones.

Uno de los controvertidos mensajes la describía como “una bomba sexy”. “Es difícil ser mujer en un campo dominado por hombres”, agregó la fémina de 28 años en la descripción.

Con una serenidad sorprendente, Sharpe mantuvo la calma y estableció límites diciendo que si bien le gustaba el producto que ofrecían, solo quería ser atendida por una agente de ventas: “Primero que todo, si vamos a seguir trabajando juntos, quiero entenderme con una mujer representante de ventas, porque no quiero ver cómo hablan de mí cuando comparten pantallas”.

Recibe apoyo

En cuanto a las reacciones, los usuarios aplaudieron el comportamiento de la vicepresidenta y criticaron los comentarios de los hombres. “Lo manejaste de una manera tan fantástica. Mostraste tu madurez y actuaste mucho más profesionalmente que ellos”, indicó un internauta.

En diálogo con Today, Whitney aseguró que “el hombre de la llamada que estaba enviando los peores mensajes, cuando se dio cuenta (de lo que sucedió), salió de la cámara”. Frente a eso, ella asumió que necesitaba “desarrollar un plan de juego”. “Y el plan de juego que tenían para avanzar era: simplemente ignoremos esto y no lo abordemos. Y si no decía nada, no lo iban a abordar conmigo”, precisó.

A pesar de que los altos manos de la compañía se acercaron para disculparse, Sharpe sintió que se trataba de un movimiento planeado para evitar una crisis. “Es preferible recibir una respuesta que provenga de la empatía, en lugar de estar en modo de defensa. Esa probablemente habría sido una mejor estrategia de relaciones públicas”, confesó Sharpe.

