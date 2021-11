Un pato influencer se robó el show en la presente edición de la Maratón de Nueva York, importante evento que se celebra anualmente desde 1970 en las calles de ‘La Gran Manzana’, al volverse viral en distintas redes sociales varios videos del ave corriendo junto al resto de participantes.

En las imágenes compartidas originalmente en TikTok (y replicadas tanto en Instagram como YouTube) se observa a Wrinkle the Duck “sudando la gota gorda” mientras recorre parte de los 42,195 kilómetros de trayecto de la famosa competición.

Con sus dueños animándolo a seguir adelante, Wrinkle parece trotar en dirección a la cámara luciendo un par de zapatillas deportivas personalizadas y graznando como si agradeciera los vítores que sus fanáticos gritaban a todo pulmón desde las aceras.

En otro video viral, Wrinkle es visto tomando un muy merecido descanso rodeado de varios curiosos, intrigados por saber más sobre esta ave que tiene más de 626,000 seguidores en TikTok; 62,000 en Instagram y varios cientos en YouTube.

Pese a que no completó la carrera –ya que no se reveló su tiempo oficial–, Wrinkle se mostró agradecido con todos los que lo animaron. “¡¡Corrí la Maratón de NY!! ¡Lo haré mucho mejor el año próximo! 🦵 ¡¡Gracias a todos los humanos que me apoyaron!!”, señaló el ave en Instagram.

El video viral de Wrinkle en la Maratón de Nueva York

¿Por qué no hubo Maratón de Nueva York en 2020?

La Maratón de Nueva York (New York City Marathon como se le conoce en inglés) se canceló en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, pero la competencia volvió este año para celebrar su 50 aniversario.

¿Quién ganó la Maratón de Nueva York 2021?

La presente edición de la Maratón de Nueva York tuvo como ganador a la corredora keniana Peres Jepchirchir, quien hizo historia al convertirse en la única medallista de oro olímpico que también conquista la prestigiosa competición deportiva, reportó la revista Newsweek.