De seguro has visto a mujeres y hombres que se ganan la vida en las calles, algunos lustrando botas, otros vendiendo golosinas y también los que ofrecen tintos, aromáticas y cigarrillos. Esto en Colombia es muy común y, con el objetivo de saber un poco sobre este negocio, un conocido youtuber mostró cómo es la vida de una ‘tintera’ y si resulta rentable o no.

Hace un tiempo atrás, el youtuber ‘Sin rol específico’ subió un contenido que rápidamente se viralizó en Internet. ¿De qué se trató? Los almuerzos de 2.000 pesos (0.40 dólares) del centro de la capital colombiana, así lo precisa el portal El Tiempo.

Ahora último, el reconocido creador de contenido se introdujo en el mundo de las ‘tinteras’, como se les dice coloquialmente, aquellas mujeres que ofrecen bebidas calientes a transeúntes y conductores en las esquinas de Bogotá.

Lo que más le llamó la atención fueron sus historias por lo que deben enfrentar a diario — refiriéndonos al acoso de algunos hombres — y cuánto llegan a ganar a diario.

“La mayoría son hombres y llegan a faltar al respeto. Por ejemplo, no solo quieren tinto, sino que la pregunta es así como: ‘¿Y no vendes algo más o no te quisieras ganar alguito más?’ Esa es la parte fea”, dijo una joven que lleva un año en este rubro en diálogo con ‘Sin rol específico’.

Mira aquí el video viral

Tres salarios mínimos en un mes

Si bien es cierto, los valores varían dependiendo del clima, temporada y situación del país, una ‘tintera’ puede llegar a ganar entre 100 mil (19,8 dólares) y 150 mil pesos (29, 8 dólares). ¿Cuántas horas de trabajo? Por seis a ocho horas.

Eso sí, las mujeres deben ubicarse en sectores donde capten mayor clientela. Con 20 días de trabajo, una ‘tintera’ podría superar la barrera de los dos o salarios mínimos en Colombia, según afirma el portal Pulzo.

¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia en 2022?

De acuerdo a Salario Mínimo Colombia, “el salario mínimo 2022 en Colombia equivale a $257.28 dólares estadounidenses ($287.42 dólares si se incluye el subsidio de transporte)”.

Síguenos en nuestras redes sociales: