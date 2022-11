El ‘youtuber’ Margarito Music protagonizó una conmovedora historia viral que rápidamente se apoderó de las redes sociales. El creador de contenido, originario de la comunidad mexicana de Zaragoza (Oaxaca), logró un reconocimiento y lo celebró recordando a su amada madre.

‘Margarito Music’ ganó fama dentro de la plataforma de YouTube al subir clips sobre artistas de música regional. Gracias a su creatividad, dedicación y perseverancia, el hombre alcanzó el millón de suscriptores y recibió la placa de oro.

“Un homenaje a mamá”

Tras la buena noticia, el popular Margarito viajó hasta su pueblo natal para visitar la tumba de su mamá y llevar su reciente logro. Todo quedó grabado en un video que ya registró 50 mil reproducciones.

“Desde hace tiempo había comentado que cuando llegáramos al millón de suscriptores le íbamos a hacer un homenaje a mi mamá porque fue una persona que siempre luchó por sus hijos, por sacarnos adelante”, contó el protagonista antes de ingresar al panteón.

“No me tocó despedirla”

Una vez que entró al lugar, Margarito Music agradeció el apoyo de su familia y aseguró que “este premio se lo dedico a mi mamá desde el cielo, que siempre estoy pensando en ella como un bonito recuerdo, como algo de inspiración, para echarle ganas”.

Asimismo, el ‘influencer’ aprovechó la situación para compartir un recuerdo muy emotivo: “No me tocó ver cuando la sepultaron, no me tocó despedirla, entonces siempre he llevado ese sentimiento dentro de mí, de echarle ganas a la vida. Estoy cerrando un bonito ciclo de venir a corresponderle a mi mamá porque ella se sacrificaba haciendo pan para podernos mantener”.

Reacciones

Por otro lado, el relato de Margarito Music provocó una avalancha de comentarios de quienes aplaudieron el gesto. “La humildad de una persona exitosa. Tu mama desde el cielo te está observando”, indicó un usuario. Mientras que otros escribió: “Felicidades Margarito, yo también lloré contigo, se hizo realidad la promesa a tu mamá”.

