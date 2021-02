¿Otro éxito del ayer que revive gracias a TikTok? Al igual que ocurrió con ‘Dreams’ de Fleetwood Mac, Billy Joel se convirtió en tendencia luego de alegrarle el día a muchos usuarios de la mencionada red social al compartir a través de su Instagram Stories varios videos suyos realizando un baile al ritmo de su éxito de 1978 titulado ‘Zanzibar’.

Esta peculiar danza impulsada por la usuaria @Maxmith_, que figura entre los clips que destacó el galardonado músico en sus redes sociales oficiales, consiste en moverse al ritmo de una parte particular de la canción que dice: “… Shantytown / She’s gonna pull the curtains down / For meeeeee / for me / I’ve got the old man’s car / I’ve got a jazz guitar”.

Si bien el conocido blog Vulture.com y varios importantes medios reconocieron a @Maxmith_ como la creadora del baile viral, varios usuarios de TikTok al parecer intentaron atribuirse su autoría sin darle el respectivo crédito a esta estudiante universitaria de Educación, que además resulta ser una gran fanática de Billy Joel, reportó el sitio Newsday.

MÁS INFORMACIÓN: Phil Collins encabeza nuevamente las listas gracias a la reacción de unos gemelos youtubers a una de sus canciones