La canción “El perro”, perteneciente al nuevo disco “La otra dimensión” de la banda de indie argentino El Mató a un Policía Motorizado, llegó a la internet con un videoclip donde, en una escena, la camiseta del Club Alianza Lima hace gala entre otras de equipos sudamericanos.

Este video musical cuenta la historia de un niño que ha perdido a su perro y, en el trajín de encontrarlo, se encuentra una serie de escenas donde el fútbol tuvo espacio.

Dirigido por Diego Cendra Woodman y bajo la producción de la banda oriunda de La Plata junto con Eduardo Bergallo, esta canción fue grabada junto al disco predecesor, La síntesis O’Konor en 2017.

Sin embargo, no es extraño que la banda a través de su música, videoclips o arte impreso, haga alusión al fútbol y más aún al club Alianza Lima.

En 2016, Él Mató (manera resumida de su nombre) tocó junto a las bandas de Tame Impala y Alvvays, y en una segunda fecha, tocó en El Dragón de Barranco, donde se presentó con un arte gráfico peculiar donde figuraban Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, ambos jugadores de la Blanquiazul.

'Flyer' que usó la banda en 2016 realizado por Santiago Motorizado, cantante de "Él Mató a un Policía Motorizado". (Imagen: Él Mató a un Policía Motorizado).

Esta ilustración realizada por el cantante de la banda, Santiago Motorizado, es parte de la gira organizada en dicho año donde el autor solicitó a los internautas nombres de los jugadores de fútbol más representativos de cada país para hacer los afiches de presentación.

En una entrevista publicada en El Comercio, Santiago declaró que para Colombia, ilustró al portero René Higuita y al Pibe Valderrama; al Güero Aguinaga en Ecuador; a Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco y el arquero Ochoa en México.

Sin embargo, ¿cuál es la relación que existe entre la banda o el cantante con la Blanquiazul? Al parecer ninguna, pero sí memorias de Santiago de la disputa de un partido entre Gimnasia y Alianza Lima en la segunda fecha por la Copa Libertadores en 2003 donde Alianza Lima perdió por 5 tantos a 1.

“Me sorprendió Farfán, cómo se movía en la cancha. Luego se fue a Europa y se hizo grande, pero me acuerdo de verlo jugando allá por el 2003. Básicamente, lo elegí porque me gusta como jugador, aunque también hice un afiche de Paolo Guerrero. Como los collages no muestran la cara del futbolista, son bien simples y minimalistas, los jugadores deben tener un peinado característico para que lo puedas reconocer. Y “la Foca” tiene o tenía un peinado como de tacita, muy linda; y Paolo tiene el pelo caído a un costado”, declaró el cantante de la banda de indie platense.

Él Mató es una banda que constantemente ha llegado a nuestro país y su última presentación fue en la última edición del festival Vivo X el Rock. Con el tiempo, ha ido tocando en lugares cada vez más amplios incluso fuera de la región como en Londres.

