Son nobles, protectores, fieles, confidentes, rescatistas, ocurrentes, destructores. Además, son pequeños, medianos y grandes; finalmente de raza o mestizos. Hoy, 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro y damos un pequeño homenaje a todos los que nos acompañan, consuelan, nos reciben en la puerta y siempre están listos para entregar el amor más puro e incondicional.

No es casualidad que al perro le llamen “el mejor amigo del hombre”. Por naturaleza, cada can nace con ese instinto de fidelidad y de lealtad, mejorando la vida humana en los buenos y malos momentos.

A veces el amor más sincero se oculta detrás del silencio más profundo. Un ejemplo: el perro. A continuación, hacemos un recuento de videos virales e historias que han robado el corazón de miles de usuarios en Internet.

Eros, dispuesto a todo para ayudar a su dueño

Eros, el perro ‘delivery’, cautiva a sus caseros con particular forma de entrega. (Caracol)

El barrio colombiano de Robles, Medellín, ha mostrado al mundo una historia que enterneció las redes sociales y se convirtió en un auténtico viral. Se llama Eros y le dicen el perro “delivery”, cuya forma de hacer sus entregas en tiempo de pandemia.

El can ayuda a su dueño, Mauricio López, comerciante del mercado del barrio, a repartir los productos que son requeridos por sus fieles caseros a través de una canastita de paja que sostiene con el hocico, sin distracciones ni perdiéndose en el camino.

Así como muchos se reinventaron y accedieron a las nuevas tecnologías para continuar con su negocio, este comerciante encontró en su can una forma inusual de realizar los pedidos.

‘Patrick’, el claro ejemplo que también se divierten con otras especies

Perro y delfín juegan en una playa de Europa y son tendencia en redes sociales (21/06/2020)

Este es un gran ejemplo que los perros no solo socializan con su misma especie. El video muestra a la naturaleza en su máximo esplendor, donde Patrick –que es de raza pastor alemán- juega con un delfín en la orilla del mar.

El perro no dejaba de perseguir al delfín al borde de la playa en el cabo de Opuk, mientras que su dueña lo grababa sonriente, feliz porque su can había ‘besado’ al mamífero. En esta ocasión, el can no solo tendría la posibilidad de jugar con uno, sino con hasta cuatro de su especie. Simplemente increíble.

No importa lo que hagas, el siempre querrá tu atención

Meteorólogo daba el reporte del clima desde su casa, pero su perro apareció y se robó el show

Muchas veces los perros no prestan atención de lo que hace su dueño: simplemente quieren ser la atención. Esto le ocurrió a Paul Dellegatto, meteorólogo de Tampa Bay del canal de televisión Fox 13, quien hacía el reporte del clima.

En la pantalla aparecieron los mapas de calor para explicar su tema, cuando de repente estas salieron del recuadro y su perro entró en la toma. El meteorólogo intentó arreglar lo que su perro había hecho y sin perder la compostura le dijo que se baje de sus piernas.

Dellegatto explicó que su can dio con su cabeza a la computadora e hizo desaparecer los gráficos sobre el clima. El perro se bajó luego de las piernas del meteorólogo, pero se fue hacia la cámara y tapó la mitad de toma, por lo que el camarógrafo abrió la imagen y se pudo observar al perro completo. A pesar de todo, se hizo viral y se robó el corazón de todos por su ocurrencia.

El perro “guardián de la privacidad”

¡El mejor amigo del hombre! Perro cuida el celular de su dueño e impide que la novia lo manipule

Conocemos muchos casos de los perros protectores de casas. Sin embargo, este fue conocido como el “guardián de la privacidad” en un video divertido. En imágenes se aprecia al animal que, obedientemente, se queda cerca del smartphone de su dueño y no permite que su novia pueda cogerlo.

La joven va acercando la mano para coger el teléfono móvil pero el animal se mantiene todo el tiempo alerta y hace todo para impedirlo. ¿Una prueba más que es el mejor amigo?

Cash descubrió que el hombre también está para salvarle la vida

Cash, el perro que nadaba a kilómetros de la costa y fue rescatado por la Guardia Costera

Muchas veces los perros se han encontrado en una situación peligrosa que atenten contra su vida. Esta fue la historia de Cash, quien nadaba a kilómetros de la costa, pero felizmente fue rescatado por la GuardiaCostera de Fort Myers Beach, en Estados Unidos.

A kilómetros de la costa y luchando por mantenerse a flote, un desesperado perro luchaba por sobrevivir; sin embargo la rápida acción de tres rescatistas impidió una lamentable escena. El can respondía al nombre de ‘Cash’ y tenía 13 años y la siguiente tarea fue encontrar al dueño.

Gracias a la placa que llevaba, el animal tenía el nombre de una clínica veterinaria. Así que después de algunas llamadas, dieron finalmente con el paradero de su familia.

