Los que practican deportes acuáticos en el mar son conscientes de que comparten el agua con otros animales, como los delfines o tiburones. Eso es lo que ha ocurrido con una pareja de kayakistas que se encontró frente a frente con un enorme tiburón peregrino. El video viral ha sido bastante comentando en TikTok.

Tal y como se puede ver en las imágenes difundidas por la cuenta @buceocontiburones, mientras la pareja disfruta recorriendo en kayak la costa muy cerca de la orilla, un tiburón enorme les sorprende rozando su kayak a unos pocos centímetros.

A pesar del susto del momento que se hubiera pegado cualquiera, lo cierto es que aparentemente se trata de un tiburón peregrino, de enorme tamaño, pero inofensivo para los humanos ya que se alimenta principalmente de plancton y pequeños peces filtrándolos a través de sus branquias.

Un video que se ha hecho viral acumulando más de dos millones y medio de reproducciones, 112.000 ‘Me gusta’ y todo tipo de comentarios al respecto, la mayoría asegurando que se trata de un tiburón peregrino.

“Por la aleta se puede ver que es un tiburón peregrino”; “Es un tiburón peregrino es inofensivo para el humano se alimenta de plancton el cual suele estar en la superficie por eso está hay”; “Tío da igual que sea peregrino o musulmán o lo que sea, a mi me se aparece y del susto me caigo al agua y ya no puedo subirme a la barca”; “Me da igual que sea un peregrino, yo veo algo e infarto al instante”, fueron algunos de los comentarios.