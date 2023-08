La historia de Suzie Cheikho ganó mucha fama en el ciberespacio luego de haberse revelado la razón por la que fue despedida de su empresa. Y es que, esta mujer de origen australiano dejó de pertenecer a una compañía de seguros en su país después que se muestre su completa ausencia en jornadas laborales, a pesar de hacerlo desde su hogar.

El suceso cautivó más la atención por la manera en la que se pudo descubrir su falta compromiso, ya que, fue la propia empresa la que dio a conocer las razones del despido, confesando que se había instalado un sistema de pulsación de teclas en el equipo que le brindaron a Suzie, dejando claro así que esta persona había dejado de lado sus responsabilidades en muchas ocasiones.

Sin compromiso laboral

El resultado de la investigación mostró que esta persona había trabajado menos horas durante 44 días, comenzó tarde 47 días, terminó temprano 29 días y realizó cero horas de trabajo en 4 días, demostrando así su falta de respeto hacia la compañía, la cual perdió mucho dinero y fue multada debido a las distintas faltas al trabajo de esta mujer.

La revisión hecha por esta empresa se dio a conocer luego que sea la propia Cheikho quien se sorprenda por el despido, denunciando una presunta acción arbitraria para su desvinculación; sin embargo, luego de conocer la evidencia se mostró un tanto extrañada, intentando excusar sus faltas con falsas afirmaciones.

Suzie Cheikho es la mujer que fue despedida por una tecnología de pulsación de teclas. (Foto: Suzie Cheikho / Facebook)

“A veces, la carga de trabajo es un poco lenta, pero nunca he dejado de trabajar. Quiero decir, puedo ir a las tiendas de vez en cuando, pero eso no es para todo el día. Necesito tomarme un tiempo para considerar esto y presentaré una respuesta. Realmente no puedo recordar por qué o cómo es tan bajo”, empezó diciendo.

Asimismo, confesó que no estaba pasando por un buen momento personal, lo que habría desencadenado su desinterés laboral. “He intentado revisar correos electrónicos y mensajes para ver si puedo explicarlo. He estado pasando por muchos problemas personales que han provocado un deterioro de mi salud mental y, lamentablemente, creo que ha afectado mi rendimiento y mi trabajo”, concluyó.

