Recientemente, el microblogger Alex Svanevik estuvo en boca de todos en Twitter cuando reveló que tomó un vuelo internacional hacia Singapur. Esto, inicialmente, no tendría nada de extraordinario salvo por el pequeño gran detalle que fue el único pasajero dentro del avión. Este hecho provocó que su historia se volviera viral en la mencionada red social.

Svanevik aseguró que todo el trayecto fue una experiencia extraña, calificándola como “surrealista”, al punto que toda la comunicación dentro de la aeronave era exclusivamente con él: “Todos los anuncios del piloto comienzan con ‘Señor Alexander’”.

Sin embargo, la tripulación le reveló al hombre que, inclusive, han realizado este tipo de vuelos con la aeronave completamente vacía.

Tras esto, Svavenik grabó un video en el cual se muestra el interior de la aeronave y, efectivamente, no se ve a nadie en ninguno de los asientos alrededor. Al parecer, la toma corresponde a un vuelo en primera clase.

Para agregar mayor intriga al metraje, en el fondo se escucha a una de las aeromozas darle la bienvenida a Singapur al sujeto una vez que el avión hubiese aterrizado en su destino.

Tras hacerse viral en Twitter, miles de usuarios dejaron sus comentarios en la publicación, donde muchos le preguntaron desde dónde partió, a lo que este comentó de Abu Dabi, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Singapur era el destino del sujeto. (Foto: El Confidencial)

Asimismo, otros internautas destacaron la suerte que tuvo en viajar solo y, por si fuera poco, contando con “atención personalizada”; desde la otra orilla, destacaron que lo sucedido a Svavenik no tiene nada de especial, pues no son pocos los vuelos que hacen su travesía con pocos o hasta con una sola persona.

De hecho, desde el 2020 este tipo de vuelos se han hecho cada vez más frecuentes, pues con la llegada de la pandemia del coronavirus no son pocas las aerolíneas que han llegado a realizar “vuelos fantasmas”. ¿Por qué razón? Cumplir con sus horarios y rutas, de acuerdo informó en su momento el portal In The Know.

