Acudió a una ceremonia donde nadie esperaba que llegara. Así se resume el caso de Fernando, un hombre que vive en Valencia (España) y que ha ganado popularidad en varias redes sociales a raíz de revelar que condujo durante horas para asistir a una boda y luego descubrió que no fue invitado.

El hilo de Twitter que armó el joven (@frysantes) para contar todo, en estos momentos, es viral. El joven comenzó asegurando que sintió “la vergüenza más grande” de su vida. Luego, indicó que estuvo manejando entre 4 a 5 horas para asistir a la ceremonia.

“Estaba invitado pero no había confirmado y me ha dicho la novia (que es una prima segunda de mi madre) que no pasa nada. Pero imaginaos yo aquí sin saber qué decir”, agregó Fernando, quien más tarde informó que no aparecía su nombre en las mesas.

La vergüenza más grande de mi vida:

Acabo de llegar a una boda a 4'5 horas de mi casa y me han dicho que no estaba invitado.

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 — Fry Santes (@frysantes) July 16, 2022

Como notó que lo que contó estaba interesante para muchos usuarios de distintas partes del mundo, optó por dar más detalles de lo sucedido en el mismo hilo de Twitter. “Esta boda estaba destinada antes del covid, pero se canceló”, dijo. Luego recalcó que él no tiene mucha confianza con la novia, a pesar de que ella se lleva bien con sus hermanas y su progenitora.

“Bueno pues mi madre en su momento le dijo que íbamos todos (supuestamente). Pues se aplazó para hoy e hicieron un grupo de la boda y yo no estaba en él porque ODIAR LOS GRUPOS DE FAMILIA EN LA QUE SOLO SE MANDAN TONTERÍAS es mi mood de vida. Bueno pues preguntó por mí, que si yo iba o no. Y mis hermanas, las pavas, dijeron que no sabían porque yo vivo en Valencia”, aseguró el hombre, quien después indicó que la ceremonia se llevó a cabo en Almería.

“Yo a una boda siempre digo que sí si va gente con la que pasármelo bien. Bueno, pues se quedó así. Por temas de salud, mi hermana mayor no pudo ir y se lo dijo. Nunca hablaron de mí. Hasta el mismo día que mi padre dice: ‘Mi niño está aparcando’”, contó Fernando.

Su madre, en ese momento, de acuerdo a su relato, le dijo: “Que Alba no sabía que venías”. El hombre estaba muy avergonzado por todo, pero eventualmente se animó a entrar y acabó pasando un divertido momento en la boda.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.

Síguenos en nuestras redes sociales: