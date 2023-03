Las misas no siempre resultan atractivas para los más jóvenes, quienes no se acostumbran a largas sesiones de rezos y plegarias y, en algunos casos, prefieren no ir. Sin embargo, un cura alemán descubrió que el rap aviva la oración y mantiene a la audiencia expectante: ¿Cómo se convirtió en toda una tendencia? Los versos de Thomas Eschenbacher quedaron grabados en YouTube para la posteridad.

Probablemente, la mejor forma de iniciar una misa es con un poco de música y a este pastor ya se le conocía por sus ocurrencias: había llamado al boicot al Mundial de Fútbol de Qatar y hasta ofreció whisky en un retiro espiritual, según los medios locales. Esta vez hizo algo distinto para dar la bienvenida al carnaval de su país natal.

Los curas también hacen freestyle

El icónico cura elevó la euforia de todos en la iglesia de Hammelburg, y es que en YouTube ya se volvió en todo un personaje viral. Él se vistió con accesorios propios de ‘Snoop Dogg’: una sotana cubierta de elementos urbanos como cadenas de oro, gorras de calle y unos antifaces morados.

Mira aquí el video viral

El estilo ‘Hip Hop’ del padre solo se vio incrementado por las líricas que tenía preparadas para los fieles: “Queda la esperanza de que al hablar crees la paz. Pero eso parece imposible con el mono belicoso”, cantó, en lo que sería una crítica directa a Rusia y a la coyuntura de sus países vecinos.

Sin embargo, los versos de Thomas parecen más un reproche y un sermón que palabras transmitidas por su fe: “Algunos presidentes no tienen suficiente con su propio imperio. Rusia todavía parece demasiado pequeña para el demonio de Putin, por lo que Ucrania debería entrar en su imperio. La gente tiene que morir por ello, cruelmente sin fin: las bombas caen y la lucha se prolonga allí desde hace un año”, dijo, fiel a su estilo y usando la rima alemana para no desentonar.

“Por favor, más de eso, ni siquiera soy un creyente, pero las barras frescas escupieron”, “Faltan algunos cambios de flujo, pero por lo demás está realmente bien”, “Nadie aplaude a un siervo en casa de su amo (Juan XXIII)”, “Esto es una excepción al carnaval, pero creo que alentaría a la gente a ir a la iglesia nuevamente...”, exponen algunos usuarios del viejo continente.