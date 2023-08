En ocasiones, los viajes intercontinentales nos hacen dudar sobre el cuidado de nuestro equipaje en el avión; algunas cosas suelen perderse. Aunque estos casos son atípicos, Orissa Kelly pasó un incomodísimo momento al saber que su ‘equipo de deportes’ se extravió y la aerolínea no hizo más que disculparse. ¿Logró recuperar su maleta? Su caso en TikTok motivó a otros viajeros a cuidar más de sus pertenencias.

Esta vez, Southwest Airlines tuvo que pedirle disculpas a la pasajera tras perder su maleta “irremplazable” para ella, así lo dio a conocer Orissa Kelly quien es experta en tiro con arco a pie y es nativa de EE.UU.. En su historia cuenta que quedó esperando en el carrusel de equipaje a que su equipaje apareciera; esto nunca pasó.

“Prácticamente irremplazable”

El tiempo pasaba y Orissa llevó su caso a internet con tal de buscar ayuda y consejos. Su equipaje, aparentemente, llevaba equipo “prácticamente irremplazable”, contó @orissakelly, sobre su set de arco profesional que creyó nunca volver a ver.

Mira el video viral

Tras ver que su vuelo de Kansas City a Nashville iba a terminar en un desastre, su video viral pudo identificar a miles de curiosos y pasajeros ocasionales; más de 428,000 visitas se sumaron al clip. Ante ello, el nombre de la aerolínea no dejó de ser mencionado entre usuarios indignados.

“Nos enorgullece mucho brindar nuestra legendaria hospitalidad de Southwest. En este caso, Southwest ha estado en contacto directo con el cliente para ofrecer apoyo y una disculpa por su experiencia”, dijo más tarde un portavoz de Southwest Airlines.

Por fortuna, Orissa es muy apegada a su equipo de trabajo, por lo que colocó un AirTag dentro de sus equipajes antes de viajar. De esa forma, ella podría rastrear su ubicación si alguna vez se extraviaba. ¿Cuál fue la sorpresa? El preciado equipo de tiro aún se hallaba en el aeropuerto internacional de Kansas City.

Sin embargo, el personal del aeropuerto no pudo darle permiso para revisar a fondo en búsqueda de sus objetos. Orissa pidió ayuda en Instagram y pronto se topó con personas que tenían contacto con trabajadores dentro del recinto: uno de los seguidores de Kelly descubrió la bolsa y la puso en un avión que iba a Nashville; esta fue la solución menos esperada.

“¡Dios mío, estoy agradecida por todos los que me ayudaron, excepto Southwest, que no me ayudó en absoluto!”, contó la deportista, a lo que más comentarios se sumaron a su anécdota: “Es por eso que las personas no deben dar por sentado a sus seguidores”, “Me alegro de que hayas conservado el AirTag omg”, “Necesitas unas disculpas genuinas”, “Ya vi tus videos ¡Eres una diosa del arco!”, opinaron algunas personas en TikTok.

