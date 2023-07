Los casos de infidelidad más raros e interesantes están en TikTok, aunque algunos relatos rozan la línea de lo absurdo. Aceptar un caso así es difícil, pero Pame Ramos se hizo de valor para perdonar a su exnovio, ¿Qué ocurrió y qué le hizo cambiar de parecer? Ella cuenta en TikTok que la dura traición pudo superarse, en parte, por un obsequio. Su caso dividió las opiniones en Internet.

Esta historia tan particular se vivió desde México, y es que los destapes de infidelidades raramente son perdonados. Pame, desde su espacio en @PAMERAMOS, habló de su historia y terminó confesando que todo sucedió en el pleno día de su aniversario. La app de trabajos Teams, de su expareja, fue el detonante que puso su corazón al borde del precipicio.

Le fue infiel con un hombre

Pame cogió valor y contó el #StoryTime de cuando su expareja le hizo la peor de las traiciones: “mi ex me engañó con un hombre en nuestro aniversario”, contó de buenas a primeras. La premisa de su historia no tardó en acumular cerca de 1.8 millones de ‘views’ y docenas de incógnitas de su trasfondo.

Mira el video viral

Ella ojeó entre los chats de su exnovio y notó que un mensaje obsceno se asomó: “eran marranadas, no se imaginan (...) Tengo las capturas si las quieren ver. Me sentí supermal y estábamos a punto de vernos. Ese día cumplíamos un año”, relató, ya preparada para afrontar al hombre que cruzó los límites.

“Casi se ponían de acuerdo para irse a manosear”, contó entre risas para los tiktokers y los más curiosos. Una vez se cruzaron las caras, la defensa de su exnovio fue que ‘nunca debió traspasar su privacidad’.

Tras pleitos, insultos verbales y mentiras, ella recibió una oferta de paz por parte de él: “Discúlpame, no vayas a terminar conmigo. Yo no soy gay”, recordó. Pame confirmó que terminó perdonándolo, pasaron juntos otros 6 meses de relación y hasta hubo una ‘refrigeradora’ de compensación: “Quería que viera que estaba arrepentido ¡Yo no sé qué chingados!”, dijo de su historia pasada.

“Esta sí que es una historia como pocas: Gay y infidelidades”, “Cómo es posible que no te dieras cuenta que era gay”, “No es posible, es ‘sacacorchos’ de hombres y aun así lo perdonaste ...”, “Que no revise sus conversaciones ¡Un clásico!”, fueron algunos comentarios del relato de engaños y orientaciones sexuales.