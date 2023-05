En ocasiones, los analgésicos y sedantes pueden tener efecto rebote sobre los pacientes en cirugía; podrían generar leves episodios de confusión. El caso de Sebastian de Argentina habría sido uno así: el joven futbolista no fue capaz de reconocer a su amigo ni a su novia tras abrir los ojos de una operación, ¿Qué dijo? El momento que vivió decidió compartirlo en TikTok.

Esta historia fue tan hilarante como inolvidable para Sebastián, después de todo él mismo subió el video a TikTok. El deportista tuvo que ser operado del hombro hace unos días, y jamás esperó que la anestesia le hiciera hablar incoherencias o que no le dejará recordar los rostros de sus seres queridos: “Me operaron y me pegó fuerte la anestesia”, tituló a su experiencia.

“Está re buena”

El gracioso material fue compartido en su cuenta @_lerena1, en el que Sebastián se muestra como un joven arquero de Adosivi. Luego de pasar unas horas en el quirófano, familia y enamorada lo esperaban para darle la bienvenida tras haber estado sedado por algunas horas, pero nadie esperó la reacción del joven en bata.

Mira el video viral

“¿Quiénes son ustedes dos?”, dijo en completo estado de ‘shock’, luego de la anestesia suministrada: vio a su alrededor y no reconoció a las personas delante suyo. Aunque los presentes solo rieron, el deportista siguió con su pseudo delirio: “Vos sos mi papá... de acá a la China”, le dedicó a su papá que estaba justo frente a la camilla.

“A vos te conozco, vos sos mi ‘repre’ ... Estoy muy contento con vos”, dijo luego que comenzara a parpadear y mirar fijamente a las personas que tenía delante: “Yo igual ‘Muro’ querido”, le dijo su amigo de toda la vida. Sin embargo, lo más hilarante fue cuando su persona de confianza le preguntó de la mujer a su lado, si era capaz de reconocerla: “Está re buena”, dijo viendo directamente a los ojos de su novia, haciendo explotar en risas a todos en la sala.