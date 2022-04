Desde comer donuts por 16 dólares la hora, hasta 5 mil dólares por ver todos los episodios de Los Simpson y buscar nuevas predicciones, las ofertas de trabajo que publican algunas empresas son muy peculiares y algunas jaladas de los pelos.

En esa línea, una llamó bastante la atención de las redes sociales. Esta fue ofertada por la organización benéfica británica Fondo del Patrimonio Antártico y que busca personas dispuestas a vivir cuatro meses en la Antártida, durante el verano austral, que realicen la tarea de contar pingüinos.

La particular oferta de trabajo tiene como único requisito no ser muy friolento y tener muy buenas aptitudes para las matemáticas. Pues las personas seleccionadas pasarán la mayor parte del día contando pingüinos en la oficina de correos que tiene desde hace años Reino Unido en Port Lockroy.

Los empleados también tendrán que realizar distintas tareas: atender a los 13 mil turistas que visitan la zona durante el verano, encargarse del pequeño museo, los souvenirs y sobre todo encargarse de los pequeños pingüinos.

Los postulantes tendrán que soportar el inclemente frío y además otras condiciones desfavorables para cualquier persona.| Foto: Pexels/Referencial

Lo cierto es que las condiciones de este trabajo no son nada favorables. Vicky Inglis, quien fuera jefa de correos de la estación, contó a la cadena BBC que no hay inodoros, ni luz, ni calefacción y mucho menos no hay Wifi. Incluso, la caseta donde se instalarán se conserva tal cual la inauguraron durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero si estás interesado en vivir esta particular experiencia de trabajar junto a pingüinos en la Antártida, solo tendrás que postular a través del sitio web de UKAHT (UK Antartic Heritage Trust). La fecha límite para postular al empleo es el próximo 25 de abril.