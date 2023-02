Aunque no parezca, la codicia puede destruir a las familias, especialmente cuando alguien muere y empieza el reparto de la herencia. Por ejemplo, una joven sufrió la pérdida de sus esposo y él dejó una cantidad “sustancial” en el seguro de vida.

Sin embargo, los padres de la fémina sienten que tienen derecho a reclamarla. Mediante la famosa plataforma de Reddit, la mujer, cuya identidad es anónima, contó su incómoda situación y preguntó si estaba siendo razonable al no querer que ellos tuvieran todo el dinero.

“Nunca volveré a ver ese dinero”

“Mi esposo estuvo enfermo durante mucho tiempo y hacia el final necesitaba ayuda y mis padres se ofrecieron a ayudarme y nos permitieron mudarnos a su casa”, comenzó diciendo. Una vez que el hombre de 26 años falleció, las cosas cambiaron y ella enfrentó un dilema.

“Ahora que mi esposo murió y tengo dinero, mis padres esperan que use todos los fondos que recibí para pagar su hipoteca. Sé que si pago su hipoteca, nunca volveré a ver ese dinero”, confesó la viuda.

Mujer sujetando dinero en las manos. (Imagen: Karolina Grabowska / Pexels)

Según comentó la protagonista, ella tiene “un mal presentimiento” y, a pesar de “extremadamente agradecida por su ayuda”, admitió que es “desproporcionado”. “Mi esposo y yo nos mudamos hace menos de un año y todo el tiempo que he estado viviendo aquí he pagado el alquiler y he ayudado con los servicios públicos y comestibles (en resumen, no he sido un aprovechado o una carga)”, contó.

En ese sentido, la fémina precisó que “tengo aspiraciones de comprar mi propia casa y reservar dinero para la jubilación. No me opongo, y lo haré felizmente, darles algo de dinero para mostrar mi gratitud, pero la idea de darles la cantidad total crea un pozo en mi estomago”.

En cuanto a las reacciones, la publicación se convirtió viral y la mujer recibió el respaldo de muchos usuarios. “¿En serio? Te cobraron RENTA porque tu esposo se estaba muriendo y esperan que pagues la hipoteca. ¡No estaban casados con tu esposo! No tienen derecho a nada”, escribió una persona.

