A menudo, en las redes sociales se denuncian los maltratos que sufren algunos trabajadores. Esta vez, ocurrió todo lo contrario, pues el dueño de un local, ubicado en la ciudad de Guadalajara (España) se volvió tendencia por un escribir una impresionante reseña viral de su propio negocio mediante Google.

La cuenta de Twitter “Soy Camarero” (@soycamarero), popular por mostrar las condiciones laborales del sector de la hostelería, compartió una publicación que rápidamente conquistó todos los rincones de Internet. En dicho tuit, el propietario del establecimiento “El Balcón del dulce” relató la incómoda situación que afrontó en sus instalaciones, según informó La Vanguardia.

“Nos pillan recogiendo para cerrar y con una mesa de seis terminando una copa. Nos dicen que son 30 y les decimos que no podemos atenderles y se enfadan”, relató. Sin embargo, el hostelero percató que, en realidad, “son 45 personas para tomar algo sin previo aviso o reserva y al decirles que no, se enfadan, elevan el tono y dejan entrever la mala educación que les caracterizaba”.

Frente a este comportamiento, el encargado del restaurante precisó que “ya no me vale la frase ‘el cliente siempre tiene la razón’. Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan al cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no, señores, no es así”.

Siguiendo esa línea, el dueño pidió a los visitantes que sean “amables, respetuosos y educados”. “Aprendamos de todas aquellas personas que son buenos clientes”, culminó el sujeto, cuya reseña arrasó en el mundo cibernético.

Aplauden la autoreseña

De inmediato, el tuit de @soycamarero desató numerosas opiniones de quienes felicitaron la postura del jefe. “El cliente no siempre tiene la razón y hasta para ser cliente hay que saber y tener educación”; “es como si en un avión de 90 pasajeros entra 200, lo que no se puede, no se puede”; “nosotros en nuestro negocio cumplimos el horarios. Y quien se enfade, pues lo sentimos. El horario está para algo”; fueron algunos de los comentarios.