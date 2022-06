Son muchos los pacientes que se quejan por hacer colas en los hospitales, sobre todo desde el inicio de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, hay personas que no acuden a sus citas programadas y eso genera el enojo del personal médico, tal como ocurrió en España. El caso fue compartido en Twitter y se volvió viral.

El doctor Martín del Valle, especialista en Neuropediatría, debía recibir el último lunes a sus pacientes, quienes -en su mayoría- son menores de edad. Por tal motivo, sus padres fueron notificados sobre las consultas para que acudan con ellos a un centro médico en España.

Sin embargo, el médico se llevó una gran decepción al comprobar que ninguno los pacientes que se encontraban en la lista acudió al hospital. En un acto de crear conciencia sobre la salud, compartió el caso en su cuenta de Twitter (@fermarvalle).

“Hoy, una vez más, no ha acudido a consulta ninguno de los pacientes nuevos citados a la consulta de neuropediatría. Luego nos quejamos de las listas de espera. Pero saldrán los que culpan a las telefonistas, porque la responsabilidad individual no va con ellos. Así nos va”, escribió el galeno.

El doctor Del Valle, de acuerdo con El Español, ofrece sus servicios en el hospital Público Severo Ochoa de Madrid y también en Vithas Madrid La Milagrosa.

Hoy, una vez más, no ha acudido a consulta NINGUNO de los pacientes nuevos citados a la consulta de neuropediatría. Luego nos quejamos de las listas de espera. Pero saldrán los que culpan a las telefonistas, porque la responsabilidad individual no va con ellos #asínosva — Fernando Martín (@fermarvalle) June 20, 2022

La reacción de los usuarios

El tuit se hizo viral y superó los 1500 ‘me gusta’. Muchos de ellos criticaron a las personas por no cancelar con anterioridad las citas y pidieron reflexionar en torno al tema.

“Esto es tristemente una realidad en todas las consultas. Yo paso una de AP a diario y raro es el día que no me fallan entre 5 y 10 personas con la demora que hay… Debería existir alguna forma de penalizar a los que cogen cita, no cancelan y no acuden”, escribió un usuario.

“A lo mejor si se hiciera una llamada 48 horas antes de la consulta recordando la cita y también mensajes de texto al móvil, se podría conseguir que no faltaran tanto”, consideró otro.

El neuropediatra recordó que los pacientes que, 48 horas antes de sus citas, reciben un mensaje de texto para recordarles sobre las consultas. En una publicación posterior, el galeno pidió, a través de su cuenta de Twitter, que los pacientes los respeten “como a cualquier otro trabajador” y que se “los escuche”. “Llevamos mucho tiempo avisando de lo que está pasando, pero nosotros no tenemos capacidad para cambiar nada”, dijo.

¿Qué es la Neuropediatría?

Según Fundación Corachan, la Neurología Pediátrica es la especialidad médica que estudia y trata los problemas del sistema nervioso durante su desarrollo: la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso central y neuromuscular en estado normal y patológico.

Síguenos en nuestras redes sociales: