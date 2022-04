¿Alguna vez alquilaste un departamento y notaste algo extraño en el interior? En Argentina, una usuaria vivió momentos de angustia al descubrir que detrás de un mueble había un misterioso pasillo. El hallazgo se hizo viral e inquietó a los usuarios de Twitter, sobre todo porque la joven no dio ninguna señal en las horas siguientes.

La usuaria c@elesbzan había alquilado un departamento a través de Airbnb, pero de pronto notó algo extraño cuando estaba en la sala. “Alquilé un departamento y sentía ruidos detrás de un mueble. Me fijo bien y resulta que hay un pasillito y al fondo una puerta”, publicó en Twitter poco después del hallazgo.

El tuit estaba acompañado por dos fotografías: a un lado aparecía el mueble y en el otro el misterioso pasillo que estaba detrás.

La publicación, como era de esperarse, se hizo viral y motivó a los usuarios a realizar varias preguntas. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la usuaria no daba ningún tipo de señal, lo que inquietó aún más a la comunidad de Twitter.

Alquile un dpto y sentía ruidos atrás de un mueble me fijo bien y resulta que hay un pasillito y al fondo una PUERTA pic.twitter.com/wFX2d64jT3 — Celess (@celesbzan) April 21, 2022

“Esperando a ver cómo termina esa historia”, escribió un usuario.

Misterio resuelto

Al día siguiente, la usuaria reapareció por la cantidad de respuestas que obtuvo su publicación. No obstante, puso paños fríos al asunto. “Recién llego de pasear (risas), estoy de viaje. Es un departamento que alquilé de forma temporal por Airbnb. No me voy a poner a correr un mueble y ver que hay atrás de la puerta, si la dueña lo puso ahí por algo es”, publicó.

Recién llego de pasear jajajs estoy de viaje es un dpto que alquile de forma temporal por airbnb, no me voy a poner a correr un mueble y ver que hay atrás de la puerta, si la dueña lo puso ahí por algo es pic.twitter.com/BbHGLD6Cmx — Celess (@celesbzan) April 21, 2022

Finalmente, para no dejar a los usuarios con las dudas, la joven le preguntó a la propietaria por el pasillo misterioso y la puerta. “Para ir cerrando esto, le pregunté a la dueña y la respuesta era obvia, todo el piso era un solo departamento que decidieron dividir y poner en alquileres apartes, así que si corro el mueble y abro la puerta seguramente me encuentre a mi vecino comiendo milanesas. Saludos”, sentenció la mujer.