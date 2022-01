En algunas oportunidades, los ancianos se sientes perdidos en el mundo digital. Como es el caso que presentó la usuaria de Twitter, Amparo, quien reveló la experiencia desagradable que le tocó vivir a “un señor”. El conmovedor hilo se convirtió viral en redes sociales e hizo reflexionar a más de uno sobre los problemas de los adultos mayores con la tecnología.

A través de su cuenta @Amparito51043, Amparo relató que una persona “que, probablemente supere los 80 años”, buscaba insertar un sobre con dinero en el cajero. Según detalló, el hombre era “incapaz de llevar a cabo la operación”.

Al percatarse que tocaba “varias veces la pantalla”, la joven decidió ayudarlo. “Le ayudo de mil amores a realizar su gestión, pero indicándole donde tiene que ir pulsando. No quiero tocar ni un billete de los suyos, por respeto, y porque no quiero que se puedan crear confusiones con el dinero”, explicó la mujer.

Toca varias veces la pantalla, y deduzco que no consigue lo que pretende.



Se vuelve hacia la cola, ya se había incrementado.

Me mira, yo estaba justo detrás, y con un solo gesto entiendo que me pide ayuda.



Inmediatamente se la ofrezco y él señor asiente con un... — Amparo (@Amparito51043) January 26, 2022

Gracias a las indicaciones de ella, el adulto mayor logró hacer la operación. “El señor, a su ritmo, consigue introducir la cantidad a ingresar y termina de hacer la gestión mientras yo le digo donde tiene que tocar para zanjarla”, señaló.

El gesto de agradecimiento del anciano

Al terminar, el señor le agradeció y quiso recompensarla; sin embargo, Amparo contó que no aceptó. “Antes de marcharme, introduce la mano en el bolsillo de su chaqueta, saca la cartera y me ofrece un billete de diez euros. Yo no doy crédito, me asombro y le digo que de ningún modo, por favor”, recordó.

se están viendo solos frente a este monstruo de la tecnología, que cada vez más nos está convirtiendo en seres sin alma ni compasión.



No cuesta nada atenderles, y facilitarles un poquito la vida... con todo lo ellos hicieron por nosotros.



Deshumanizándonos. — Amparo (@Amparito51043) January 26, 2022

Mensaje de reflexión

Cuando llegó la despedida, la tuitera reconoció que se quedó con “un sentimiento de pena por este señor y por todos los mayores que se están viendo solos frente a este monstruo de la tecnología, que cada vez más nos está convirtiendo en seres sin alma ni compasión”.

En ese sentido, Amparo agregó que “no cuesta nada atenderles, y facilitarles un poquito la vida con todo lo ellos hicieron por nosotros. Deshumanizándonos”.