Cuando los estudiantes están a punto de terminar la escuela secundaria es habitual que se realicen los preparativos para irse de viaje de promoción. Sin embargo, rara vez sus madres se suban al bus con ellos, salvo se postulen como acompañantes. En Argentina una madre elaboró un insólito plan para incluirse en el viaje y en Twitter miles de usuarios la apoyaron a raíz de una publicación viral.

La usuaria @lloragintonic hizo público el caso en Twitter, que no solo se volvió viral, sino que generó polémica entre los usuarios. Ella dio a conocer que su hijo viajará a Bariloche junto a sus compañeros y le expresó su deseo de postularse como una de las madres acompañantes.

Bariloche es uno de los destinos argentinos elegidos por los estudiantes para irse de viaje de promoción. (Foto Pexels / Malen Almonacid Trossi).

“Necesito que me ayuden con esto: mi hijo no acepta que me postule como madre acompañante al viaje a Bariloche excepto que este tuit llegue a 50k likes”, escribió en su cuenta de Twitter.

La publicación estuvo acompañada de una conversación que la mujer sostuvo con su hijo y en la que anunciaba su plan.

Como indica el sitio TN, la argentina trasladó el reto a Twitter y pidió ayuda a la comunidad. El tuit se publicó el jueves 2 de junio y en tan solo 24 horas superó los 150 mil ‘me gusta’ que su hijo había puesto como condición.

Necesito que me ayuden con esto: mi hijo no acepta que me postule como madre acompañante al viaje a Bariloche excepto que este tuit llegue a 50k likes.



Publicación generó polémica

Si bien la madre recibió la ayuda de miles de usuarios de Twitter, hubo personas que criticaron su plan y aprovecharon que su hijo había comentado su publicación para aconsejarlo. “Tienes que hablar con ella, no puede ser que no te deje tus espacios, ella ya estuvo en el colegio, ya tuvo sus viajes”, escribió un usuario.

“¿Sabés lo que haría yo? Me bajo del viaje... no vas a disfrutarlo como se debe. Mejor quedarse. Ojo, para mí eh”, comentó otro.