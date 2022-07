Nueva polémica en las redes sociales gira en torno al intercambio de asiento. Esta vez, un hombre acudió a un foro de Reddit para relatar la incómoda situación que le tocó vivir durante un vuelo. El posteo generó revuelo y aquí te contamos todos los detalles.

En la citada plataforma, algunos usuarios indicaron que muchos son ‘irritantes’ cuando piden intercambiar lugares en el transporte. Frente a este debate, el protagonista de esta historia explicó que una madre le preguntó si podían cambiar asientos para estar junto a su pequeña hija.

“Una mujer me pidió que me cambiara en un vuelo de TPAC desde Japón. Estaba en la ventana del mamparo y su hija pequeña estaba en el medio a mi lado mientras ella estaba en el asiento del medio en la fila detrás de mí”, comenzó diciendo la persona anónima en su publicación viral.

Se negó a cambiarle el asiento

Ante este pedido, el sujeto no decidió levantarse y permaneció en su lugar: “Diablos, no, no. No es mi problema que no hayan reservado juntos. Lo peor es que estábamos rodeados por otros de su grupo turístico que podría haber pedido un intercambio de tres vías. O el operador turístico”, informó The Mirror.

Siguiendo esa línea, el enojado pasajero criticó la “audacia” de la mamá por “preguntarme solo a mí y esperar un trato inferior de mi parte”. Como era de esperarse, el relato desató diversas opiniones. “Entonces, ¿cómo estuvo sentado al lado del niño pequeño de otra persona durante todo el viaje?”, consultó un internauta.

Mientras que otro cibernauta mencionó: “No siempre es posible que las familias reserven asientos juntos por alguna razón y, imagínense, a veces necesitan volar a lugares. No sé cuál es la respuesta aquí, pero enfurecerse porque una madre intenta cuidar a su propio hijo es una tontería”.

