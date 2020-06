Freddie Mercury, cantante de la histórica banda de rock Queen, se convirtió en el protagonista de un video viral publicado hace algunos días en redes sociales. Esto a raíz de que una seguidora del cantante publicara un clip que había permanecido guardado durante 35 años.

Se trata de un video inédito que nos da una idea más clara sobre cómo era el artista británico cuando no estaba en el escenario. En el material, Mercury aparece junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor, sus compañeros de banda, en una fiesta realizada tras la presentación del single ‘One Vision’, el primer adelanto de su decimosegundo álbum de estudio titulado ‘A Kind of Magic’, en el año 1986.

“Después de esa actuación espectacular en Live Aid, volvieron a entrar al estudio con una energía renovada. Regresaron a Múnich y pasaron mucho tiempo trabajando sin distraerse, a diferencia de veces anteriores”, escribió la usuaria Phebe en la descripción de la publicación realizada en Instagram.

“Freddie divirtiéndose con sus amigos es una de las mejores cosas que hay. ¡Una canción como One Vision definitivamente merecía una gran fiesta! Espero que disfruten este video, porque estamos muy bendecidos con él. Solo mira lo adorables que son”, agregó.

El video acumula más de 17 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Cabe agregar que ‘One Vision’ forma parte del álbum ‘A Kind of Magic’, el cual se publicó poco después de la actuación de Queen en Live Aid. Este show llevó a la banda a lo más alto y significó el regreso del grupo al estudio para crear música nueva.

Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años. La causa oficial de su muerte fue una bronconeumonía complicada por el sida.

VIDEO RECOMENDADO

Brian May de Queen enseña a tocar “Bohemian Rhapsody” para pasar la cuarentena

Brian May hace microconciertos y enseña a tocar “Bohemian Rhapsody” para pasar la cuarentena

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Inventor peruano crea dispositivo para protegerse del covid-19

Inventor peruano crea dispositivo para protegerse contra la COVID-19

Profesor bromea con sus alumnos en plena clase virtual y se vuelve viral

Profesor bromeó a sus alumnos con parodia de 'Esperancita' en TikTok y es viral (14/06/2020)

Perro baila huaylas con su dueño en la calle y se vuelve viral en redes sociales

Perro baila huaylas con su dueño en la calle y es viral en redes sociales (13/06/2020)