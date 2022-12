No hay árbol de Navidad sin luces y muchos hogares adornan sus fachadas o balcones con guirnaldas led de colores para crear el ambiente perfecto para esperar el 25 de diciembre; sin embargo, hay ocasiones en las que una bombilla se malogra o se quema dañando la decoración, pero ¿qué pasa con la bombilla roja que viene en los paquetes? Un video en TikTok muestra la verdadera función de este foquito.

Si bien cada vez se vuelven más populares las que son todas de luz cálida o fría, muchas familias siguen prefiriendo las que alumbran en rojo y verde, pero muy pocos se han puesto a analizar el funcionamiento de las luces navideñas.

La verdad de las luces navideñas

Una estudiante que se presenta en TikTok como VizNelly (@viznelly) publicó un video con el que dejó impactados a sus seguidores y que rápidamente se volvió viral. Y es que ella demostró cómo la pequeña luz roja que viene en una tira de luces todas blancas está destinada a hacer que otras luces brillen.

Para demostrar su teoría ella quitó una sola bombilla normal de una cadena de luces y la reemplazó por una de punta roja. “Espéralo”, se le escucha decir para luego verse cómo el hilo de luces comienza a funcionar y se da un efecto de luz intermitente. Es así que, tras enroscarla, comenzará a parpadear.

La bombilla de luz roja que se encuentra empaquetada con las luces navideñas tiene una función brillante que muchos están descubriendo ahora. (Foto: @viznelly / TikTok)

Es en ese momento que los usuarios que vieron el video cayeron en cuenta que la bombilla roja no era un repuesto, sino una pieza clave: “Cómo que eran para eso, yo solo se los quitaba para reventarlos”, “Como alguien que creció en los años 90... Pensé que todos sabían esto ¡No siempre teníamos luces de control remoto”, “Solía poner las luces de Navidad en casa de mis padres, así que no sabía que esto no era de conocimiento común”, “Pensé que eran bombillas de repuesto si una se quemaba”, como recogen desde New York Post.

