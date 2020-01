Los héroes vienen en todas las formas y tamaños. En este caso registrado en California, Estados Unidos, Troy Luna de 10 años de edad, salvó a 30 de sus compañeros de colegio al reportar el extraño olor que despedía la conductora del bus de su colegio cuando iban de vuelta a casa. El hecho quedó registrado y se difundió a través de YouTube.

Como declaró para CBS Sacramento, Troy Luna, al ingresar al autobús de su escuela , sintió que el olor que despedía la conductora, Karolyn Denise Ray, era muy extraño y, cuando empezó a andar, señaló que su manera de manejar era irregular llegando a descarrilarse en múltiples ocasiones.

Ante la situación peligrosa, Troy Luna llamó al 911, señalando todas las características que lo pusieron alerta yendo a bordo. La policía en el pueblo de Crows Landing, un pueblo con un total de 355 personas, no tardó en llegar e interceptar el bus en el que iban los estudiantes.

“Todos mis compañeros trataron de apartarme de la conductora. Yo les respondí que no me importaba porque no me sentía bien, así que llamé al 911”, explicó al noticiero Luna.

El examen de alcohol en la sangre que hicieron a Ray dio positivo, por lo cual fue arrestada por los cargos de conducir bajo influencia de drogas y el posible asesinato de los menores de edad.

“Esto es desalentador y atroz”, señaló Phil Phillpot, director de la escuela, agregando que estaba contento de la actuación de Luna. Al orgullo se sumó la madre de Troy, Collete Luna.

