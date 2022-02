Un joven de Argentina protagonizó una inspiradora historia tras encontrar una mochila con una gran cantidad de dinero. No solo inició la búsqueda del dueño del efectivo hasta hallarlo, sino que además se negó a recibir una recompensa por su gesto.

Todo sucedió en las calles las calles Santa Fe y Chile, en la ciudad de Villa María, en la provincia Córdoba. Fue en este lugar que Enry Reynoso, de 29 años, dio con el maletín.

“La agarré y dos personas dijeron que era suya. Yo no sabía quien era el dueño, pero ellos no lo eran porque apenas le dije que conocía la persona que había perdido la mochila se fueron. Hay gente que se quiere apropiar de lo que no le corresponde”, comentó el joven en conversación con el medio local Villa María Ya.

Ignorando a quien pertenecía el bolso y sin información que lo guiara, Enry se dirigió a una tienda para abrir la mochila y ver lo que había en su interior. Grande fue su sorpresa al encontrar varios fajos de billetes que en total sumaban medio millón de pesos argentinos (casi 4700 dólares estadounidenses)

Afortunadamente, en uno de los bolsillos, encontró documentación del propietario y pudo contactarlo con facilidad.

“Él no lo sabía”

“Él no sabía que había perdido la plata y se enteró cuando le contamos. ‘Es mi vida’, me dijo y yo lo tranquilicé para que sepa que estaba toda la plata”, comentó Enry.

El dueño de la mochila era un comerciante que tenía ese dinero para pagar los sueldos de sus trabajadores.

“Me dijo que quería invitarme a comer, incluso me dijo de mandarme un almuerzo, pero yo ya tenía un guiso que había hecho mi esposa”, agregó el joven, cuyo gesto se viralizó en las redes. “Hay que hacer las cosas bien, devolver lo que no es de uno. Él me quiere hacer un regalo, pero con las gracias ya está bien”.

¿Cómo actuar si encuentro dinero en la calle?

En algunos países, encontrar un billete o una cantidad de dinero en la calle y quedárselo puede traer consecuencias. En España, por ejemplo, según el artículo 253 del Código Penal “serán castigados (…), los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble (…) que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido”.

Además, el artículo 615 del Código Civil establece que al encontrar dinero se debe “debe restituir a su anterior poseedor. Si este no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo dónde se hubiese verificado el hallazgo”. En este caso, se recomienda contactar con la Policía Local para que se hagan cargo, señala el medio Mundo Deportivo.

En caso de no entregarse el objeto o el dinero hallado, el artículo 254 del Código Penal indica que “quien se apropie de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses”.