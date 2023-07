Miles de personas desearían salir de su país y probar mejor suerte en el extranjero: ya sea por estilo de vida o por salud financiera. Hay casos que inspiran a los latinos, y entre ellos está Magali, de Argentina: ella vive hace un tiempo en Europa y no gasta dinero en lo absoluto por su estadía, ¿Cómo lo logró? Ella tocó el tema recientemente en TikTok y motivó a miles de connacionales a tomar su ejemplo.

Magali salió de su natal Argentina en 2022 y ahora muestra ‘todo lo que conoce’ de Italia, en donde residente como buenamente puede. Ella sube a la red social cómo es su estilo de vida: consejos de salud, datos interesantes del ‘Belpaese’ y ocurrencias que graba desde la casa en donde vive; ella no paga arriendo.

No soy ciudadana italiana

Bajo su perfil, @magalactica_111, la joven argentina contó que aún no es residente legalmente en el país, aunque está en proceso de hacerlo: “Hace un año no pago alquileres y no soy ciudadana italiana y te voy a explicar como lo estuve haciendo a través de voluntariados”. Pronto, su video acumularía cerca de 500 mil reproducciones de video, entre curiosos y personas animadas a replicar su método.

Mira el video viral

En medio de su video explicativo, que constó de 4 pasos, ella decidió tomar un tema importante de su traslado transcontinental. Consideró la posibilidad de tomar una residencia temporal: “La primera es worldpackers, que es una página donde conseguí vountariado en Italia y el primero que hice en Irlanda”, contó acerca de la estancia, además, confesó que visitar amigos de Europa y quedarte con ellos es un paso vital.

Luego, la muchacha de Argentina reveló otro tip para poder tener una residencia estable en el continente: tuvo que mandar emails a hoteles para presidir ayuda de voluntariados. En su primer ‘trip’, ella consiguió uno en la ciudad de Galway, en Irlanda: “Fue uno de los mejores que hice”, resaltó.

Sin embargo, entre conversaciones con nuevos amigos y contactos, ella se topó una dulce señora italiana que le consiguió una casa para vivir: “Conocí a esta mujer y le dije que estaba pensando en sacar la ciudadanía, a lo que ella me dice que cuando vuelva a Italia a hacer la ciudadanía que haga residencia en su casa”, recordó, pues la señora le prestó un espacio para acomodarse; ella solo tenía que ayudarla con los quehaceres del hogar y sus mascotas.

Desde su nuevo hogar temporal, ‘Maga’ se mantiene atenta a sus proyectos y sus papeles de residencia que están por tramitarse en positivo para este año: “Qué genia, gracias por el aporte. Si tenés algunos mails de hoteles de Irlanda para consultar te voy a agradecer”, “La gente, las conexiones, es todo lo que necesitas”, “Debes ser muy buena conversadora. ¡Qué inteligente!”, se dijo en TikTok de su aventura por el país ‘Belpaese’.

