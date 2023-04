Lima es centro de atención para miles de turistas al otro lado del continente, no por nada su gastronomía y ciudadelas incaicas son vastamente comentadas en redes sociales. Sin embargo, no todo sería buenas experiencias para algunos ‘forasteros’, ejemplo de ello es el caso del español Dani Bonilla. Él se quedó en el Perú para seguir disfrutando de sus encantos, pero no imaginó que el ‘ruido’ del comercio ambulatorio lo estresaría.

Dani sería un tiktoker conocido por miles de personas en Perú, y también en el extranjero: él sube contenidos sobre su vida en suelo peruano y todas las cosas curiosas que ve en su paso. No obstante, no todo sería maravilla en sus recorridos, ya que recientemente se quejó de ‘las mañanas bulliciosas’ cerca a donde vive.

“No me acostumbro”

Este icónico español pudo adaptarse a la prisa de Lima, sin embargo, aún no puede acoplarse a las ‘ruidosas mañanas’ del barrio en donde vive: “Que el vendedor de papayas sea mi despertador”, tituló así a su dilema, puesto que es una situación que pone a prueba a su paciencia y calidad de sueño.

Aparentemente, Danni aceptó a ‘regaña dientes’ que el comercio ambulatorio empiece desde muy temprano en la capital, por lo que es común ver a ‘ambulantes en carretillas’ vender sus primeros racimos de fruta fresca: “Situaciones a los que no me acostumbro como Europeo en Latinoamérica”, dijo sobre este movimiento que empezaría desde las 4 a.m., especialmente en Cercado de Lima.

Mira el video viral

El creador contenidos admitió que no tiene mejor ‘despertador’ que el comerciante que viene a diario a su calle: él vende papayas a través de un altavoz. Este sería el desayuno ‘premiun’ de muchos peatones de camino al trabajo: “Es parte de la experiencia de esta en el Perú, me sorprende que ya lleves meses y no te hayas acostumbrado ...”, le comentó un connacional peruano, además otras personas se sentirían identificadas con este momento en particular.

“Yo lo extraño, la vida en Europa es aburrida”, “Los que vivimos en Europa extrañamos ese despertador”, dijeron algunos compatriotas de su natal España, al no haber algo ni remotamente parecido por suelo europeo.